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Kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

Samsun’da iş yerinden hırsızlık yapan bir kişi polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde dün gece sabaha karşı meydana geldi.

Samsun’da iş yerinden hırsızlık yapan bir kişi polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde dün gece sabaha karşı meydana geldi. Su satış bayisi olan R.B.Ö.’ye ait iş yerine giren S.K. (28) cep telefonu, laptop bilgisayar ve çelik kasadan fatura çaldı. Polis yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayını S.K.’nin gerçekleştirdiği tespit etti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri S.K.’yi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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