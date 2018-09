Kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'İN Avanos ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı paketler halinde 18,11 gram bonzai ve 19,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avanos Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Avanos- Kayseri kavşağında Nevşehir plakalı otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulunda. Araç sürücüsü O.K., polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacadan sonra yakalanan zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı paketler halinde 18,11 gram bonzai ve 19,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

