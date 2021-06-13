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  4. Kovalamaca sonucu yakalandı! Haberi alan baba çılgına döndü

Kovalamaca sonucu yakalandı! Haberi alan baba çılgına döndü

13.06.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü 19 yaşındaki Emre Ç., kovalamaca sonucu park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra yakalandı. Oğlunun ‘dur’ ihtarına uymadığı ve park halindeki otomobillere çarptığı haberini alarak gelen baba, bağırarak tepki gösterdi. Polis ekipleri babayı uzaklaştırırken, Emre Ç. hakkında cezai işlem başlatıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yolda uygulama yapan motosikletli polis ekipleri, Emre Ç. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan Emre Ç., hızla kaçarken, ekipler takip etmeye başladı. Yaklaşık 5 dakikalık kovalamaca sonucunda Emre Ç., Yeşildere Mahallesi 2832 sokak üzerinde park halinde bulunan 2 otomobile çarptıktan sonra yakalandı.

OĞLUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Motorize Yunus polisleri, kazayı yara almadan atlatan sürücü Emre Ç.’yi kelepçeledi. Babası da Emre Ç.’nin kaçtığı ve otomobillere çarptığı haberini alarak olay yerine geldi. Baba Ç., oğluna bağırarak tepki gösterdi. Oğlunun üzerine yürümeye çalışan babayı, polis ekipleri uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı.

Ekipler, olayla ilgili Emre Ç.’ye işlem yapılması için trafik polislerini de çağırdı. Trafik polisleri tarafından Emre Ç.’ye alkolmetreyle ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümde Emre Ç.'nin alkolsüz olduğu anlaşıldı. Emre Ç.’ye ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’, ‘maske takmamak’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘trafiği tehlikeye düşürme’, ‘dur ihtarına uymamak’, ‘ters yönden araç kullanmak’ ve ‘kırmızı ışık ihlali’ gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 bin TL cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA


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