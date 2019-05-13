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Kovalamaca sonunda durdurulan otomobildeki silah oyuncak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'da trafik ışıklarında duran otomobildeki Cihan K.'nin elindeki tabancayı gören polis ekipleri, alarma geçti.

Kovalamaca sonunda durdurulan otomobildeki silah oyuncak çıktı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da trafik ışıklarında duran otomobildeki Cihan K.'nin elindeki tabancayı gören polis ekipleri, alarma geçti. Kovalamaca sonunda durdurulan otomobildeki tabancanın oyuncak olduğu tespit edildi.
Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarında duran polis ekipleri, yan şeritte duran ve içinde 3 kişinin bulunduğu 07 AUH 27 plakalı otomobildeki bir kişinin elindeki tabancayı fark etti. Silahı kontrol etmek isteyen polis, 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, polisin ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri bir süre kovaladıkları aracı aynı caddede durdurdu. 3 kişi araçtan indirilerek üzerleri arandı, kimlik kontrolü yapıldı. Araçta da arama yapan ekipler, şüphelilerden Cihan K.'ye ait olduğu belirlenen bir tabanca ele geçirdi.
Yapılanan incelemede tabancanın plastik misket atan oyuncak olduğu tespit edildi. Cihan K. kent merkezinde iş yeri bulunduğunu ve burada oyuncak tabancayla atış yaptırdığını söyledi. Şüpheliler aracın sigortası bulunmadığı için kaçtıklarını söyledi. Faturası bulunan oyuncak tabanca sahibine teslim edilirken, sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Kovalamaca sonunda durdurulan otomobildeki silah oyuncak çıktı

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