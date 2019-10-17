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Kovalamacada ayakları birbirine dolanan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

DÜZCE’de okul önlerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, polisleri görünce kaçmaya başlayan kişi ayakları birbirine dolanıp, düşünce yakalandı.

Kovalamacada ayakları birbirine dolanan şüpheli yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de okul önlerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, polisleri görünce kaçmaya başlayan kişi ayakları birbirine dolanıp, düşünce yakalandı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Sinan D.'nin üzerinden 2 gram eroin ve 2 gram esrar çıktı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerindeki kişilere yönelik uygulama başlattı. Cedidiye Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri okul önüne giden bir kişiyi durdurmaya çalıştı. Polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan kişi, 300 metre süren kovalamacanın ardından ayakları birbirine dolanarak yere düştü. Yakalanan Sinan D.'nin cezaevinden yeni çıktığı anlaşılırken, üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar ile 2 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Sinan D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kovalamacada ayakları birbirine dolanan şüpheli yakalandıKovalamacada ayakları birbirine dolanan şüpheli yakalandıKovalamacada ayakları birbirine dolanan şüpheli yakalandı

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