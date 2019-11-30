Kovalamacada durdurulan otomobilien uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de, jandarmanın ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilinden uyuşturucu çıktı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında H.D yönetimindeki 26 ABK 839 pakalı otomobili durdurmak istedi. H.D., jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarmanın takibi sonucu otomobil, Beylikova-İkipınar yol ayrımında durduruldu. H.D. ve ve yanındaki R.S.E.'nin üzerlerinde ve otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada 5 gramı powerbank içerisine gizlenmiş vaziyette 48 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 2 gram esrar, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet mermi, 1 kasatura, 1 sustalı bıçak ve uyuşturucu satışında kullanmak üzere hazırlanmış pipetler ele geçirildi. Ayrıca jandarmanın H.D.'ye ait evlerde yaptığı aramada da 1 kurusıkı tabanca, 21 kurusıkı tabanca fişeği ve 12 tabanca fişeği ele geçiildi.

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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