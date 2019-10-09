HABER

Kovalamacada yakalandı emniyete gitmemek için polise yalvardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Serhat Y.

Kovalamacada yakalandı emniyete gitmemek için polise yalvardı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Serhat Y. ve Samet D., kaza yapınca yakalandı. Kaçarken yanlarındaki uyuşturucu maddeyi yola atan şüphelilerden Serhat Y., "Abi bizi emniyete götürmeyin" diye polise yalvardı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6144 Sokakta meydana geldi. Polis, Serhat Y. ve Samet D.'nin bulunduğu 07 LAS 66 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Serhat Y. ve Samet D. kaçmaya başladı.
Takip edildiklerini gören iki şüpheli, yanlarındaki poşette bulunan uyuşturucu maddelerini yola atmaya başladı. Uzun süre polisten kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden yunuslara ait motosikleti de düşürüp zarar vermek istedi. Bir süre kaçan şüpheliler, mıcırlı yolda kontrolü kaybedip motosikletten düştü. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan Serhat Y., gözaltına alındığı sırada, "Abi bizi emniyete, götürmeyin" diye polise yalvardı.
İki şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kovalamacada yakalandı emniyete gitmemek için polise yalvardıKovalamacada yakalandı emniyete gitmemek için polise yalvardıKovalamacada yakalandı emniyete gitmemek için polise yalvardıKovalamacada yakalandı emniyete gitmemek için polise yalvardı

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
Şanlıurfa'da Özel Güvenlik Bölgesi uygulamasıŞanlıurfa'da Özel Güvenlik Bölgesi uygulaması
6 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar (2)6 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.