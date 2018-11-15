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Kovalamacayla yakalanan sürücü, alkollü çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 07:58 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan sürücü, kovalacayla yaklaşık 8 kilometre sonra yakalandı.

Kovalamacayla yakalanan sürücü, alkollü çıktı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan sürücü, kovalacayla yaklaşık 8 kilometre sonra yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün aracında yapılan aramada, koliler halinde 100 şişeden fazla bira bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında polis ekipleri, şüphe üzerine 01 L 0081 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. D-400 karayolunda ilerleyen otomobil, Girne Köprüsü üzerinden Seyhan ilçesine geçti. Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde hızla ilerleyen sürücü, havaalanı kavşağında önlem alan polisleri fark edince altı geçide yöneldi. Kavşakta önlem alan polislere yakalanmamak için Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne dönen sürücü, daha sonra Vefa Caddesi'ne yöneldi. Peşine çok sayıda polis ekibini takan şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeyi denedi, ancak başarılı olamadı. Barış Mahallesi 50168 Sokak'ta durmak zorunda kalan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Kimlik kontrolünde adının Faruk Y. olduğu belirlenen şüpheli, alkol aldığı için kaçtığını söyledi. Otomobilde yapılan aramada ise bagaj kısmında koliler halinde 100 şişenin üzerinde bira bulundu. Biraların faturalı olduğunu belirten ve 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen Faruk Y., ifadesi alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Kovalamacayla yakalanan sürücü, alkollü çıktıKovalamacayla yakalanan sürücü, alkollü çıktıKovalamacayla yakalanan sürücü, alkollü çıktı

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