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Kovalayıp çarptığı aracın sürücüsünü silahla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

Kayseri'de, otomobiliyle kovalamaca sonucu çarparak devirdiği aracın sürücüsünü tabancayla öldüren kişi kaçtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobiliyle kovaladığı aracı çarparak boş araziye deviren kişi, sürücüyü tabancayla vurarak öldürdü.

Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi 06 KKE 99 plakalı otomobiliyle kovaladığı Niyazi Yıldırım idaresindeki 38 BV 243 plakalı araca çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Zanlı, kaza sonrası aracından inerek aralarında husumet bulunduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü Yıldırım'a tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet zanlısının, gasbettiği araçla olay yerinden uzaklaştığı, daha sonra bu aracı terk ederek farklı bir otomobil ile kaçtığı öğrenildi.

Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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Kaza Kovalamaca ölü

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