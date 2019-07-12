Kovan hırsızlarını jandarma ‘arı’ gibi çalışarak buldu

Denizli’de çaldıkları 300 arı kovanı ile yaklaşık 250 bin TL’lik vurgun yapan iki kişi jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalandı. Operasyonda minibüse yüklenmiş çok sayıda çalıntı kovanda ele geçirildi.

Denizli’nin farklı noktalarından arı kovanı hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Detaylı bir inceleme başlatan ekipler hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirlenen iki şahsı tespit etti. Ardından şahısları takibe alan ekipler Sarayköy ilçesinde gece geç saatlerde yine kovan hırsızlığı yapan iki şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan şahısların çaldıkları 300 arı kovanı farklı kişilere satarak yaklaşık 250 bin TL’lik vurgun yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldığı çok sayıdaki kovanda jandarma ekipleri tarafındna operasyonda ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından Sarayköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin gün içinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

