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Kovanlara zarar veren kişi kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 21:54 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, kovanlarına zarar verilen Fatma Sabancı, tarlaya güvenlik kamerası yerleştirdi.

Kovanlara zarar veren kişi kameraya yakalandı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, kovanlarına zarar verilen Fatma Sabancı, tarlaya güvenlik kamerası yerleştirdi. Bir kişinin kovanlara zarar vermesi kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine gözaltına alınan Ahmet A., "Ben yapmadım, o görüntülerdeki ben değilim" dedi.
Olay, önceki gün Ulus Kirsiler Köyü Boğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde bulunan arazide Fatma Sabancı'ya ait 50 arı kovanına geçen yıl zarar verildi. Ayıların saldırdığını düşünen Fatma Sabancı, kovanların bulunduğu tarlaya kamera yerleştirdi. Fatma Sabancı, 50 arı kovanından 25'inin parçalanmış, 5'inin de çalındığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarına bakan Fatma Sabancı, kovanları parçalayanın bir ayı değil, bir insan olduğunu gördü. Fatma Sabancı daha sonra kamera görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerden yola çıkan jandarma, aynı köyde yaşayan Ahmet A.'yı gözaltına aldı. Ahmet A. ifadesinde. ''Ben yapmadım, o görüntülerdeki ben değilim.'' deyince karakoldan serbest bırakıldı.
Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Kovanlara zarar veren kişi kameraya yakalandı

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