Kovid-19 akıllı saatler ile tespit edilebilir!

Mount Sinai araştırmacıları, çalışmalarında 297 sağlık çalışanından oluşan bir grubu 29 Nisan ile 29 Eylül tarihleri arasında izledi. Katılımcılar, kalp atış hızı değişkenliğindeki (HRV) değişiklikleri ölçen özel uygulamalarla donatılmış Apple Saatler taktılar. Çalışma yazarı Robert P. Hirten, “Saat, bireylerin Kovid-19 enfeksiyonunu doğrulayan pozitif bir nazal sürüntüden önce yedi güne kadar HRV ölçümlerinde önemli değişiklikler gösterdi” dedi. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan benzer bir araştırma, Garmin, Fitbit, Apple ve diğerlerine ait çeşitli takip cihazları takan katılımcılardan koronavirüs için pozitif test sonucu alan hastaların yüzde 81’inin dinlenme kalp atış hızlarında, başlangıçtan dokuz buçuk gün öncesine kadar değişiklikler olduğunu buldu.

Mount Sinai’den araştırmacılar, Apple Watch’un bir kullanıcının kalp atışında, Kovid-19 tanısı konmadan tam bir hafta önce koronavirüse yakalandıklarını gösterebilecek küçük değişiklikleri tespit edebildiğini keşfettiler. Hatta bir şirket, Kovid-19’u tespit etmek için özel bir giyilebilir cihaz da geliştiriyor.

Çalışmaların sonuçları ise açık. Dr. Hirten, “Hasta olabilecek kişilerin enfekte olduklarını bilmeden önce tespit etmenin bir yolunu geliştirmek, Kovid-19 yönetiminde gerçekten bir dönüm noktası olacaktır” dedi. “Bu teknoloji, yalnızca sağlık sonuçlarını izlememize ve tahmin etmemize değil, aynı zamanda insanların ayrı kalmasını gerektiren bir pandemi sırasında gerekli olan zamanında ve uzaktan müdahaleye de olanak tanıyor.”

YAPAY ZEKA DA DESTEK OLDU

Bir akıllı saat tarafından algılanabilen erken Kovid-19 semptomlarını fark eden tek kişi araştırmacılar değil. Princeton Üniversitesi’ndeki araştırmalardan doğan NeuTigers adlı bir şirket farklı bir iş geliştirdi. NeuTigers, klinik durumlarda veya bakım evlerinde virüslü olan kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilecek CovidDeep adlı bir yapay zeka ürününü ortaya çıkardı.

Şirket, çeşitli cilt, kalp atış hızı ve kan basıncı ölçümleri almak için klinik sınıfta giyilebilir bir hasta monitörü olan Empatica E4 kullandı. Bu bilgiyi CovidDeep’e aktararak, virüsü yüzde 90 oranında tespit edebildiklerini keşfettiler. Şirket, Fitbit, Withings, Apple, Samsung ve diğer akıllı saatlerle çalışabilecek uygulamalar geliştirmeyi planlıyor. Teknoloji her gün gelişiyor ve hastalığı tespit edip kontrol edilmesini sağlayan bir akıllı cihaz geliştirmek, Kovid-19 ve ileride yaşanabilecek diğer salgınlar konusunda çok yardımcı olabilir.

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