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Kovid-19 ardında 'Post Kovid' izler bırakıyor

23.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) geçirenlerin beden ve ruhlarında "Post Kovid" olarak adlandırılan sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini belirtti.

Kovid-19 ardında 'Post Kovid' izler bırakıyor

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine, Kovid-19'un yeni bir hastalık olduğunu ve tüm dünyayı etkilediğini hatırlattı.

Kovid-19 geçirenlerin ciddi belirtilerle hastanelere başvurduğunu ve tıp literatüründe buna "Post Kovid" sendromu ya da uzamış Kovid denildiğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Kovid-19 geçirip testi negatife dönenlerin, Kovid-19 bulgularının azalmasıyla bu hastalıktan tamamen kurtulamadığını gördük. 'Post Kovid' sendrom diye tüm dünyada üzerine çalışmalar yapılan, yeni tanımlanmaya başlanan ve yavaş yavaş şekillenen yeni tıbbı durumla karşı karşıyayız. Kovid-19'u kolay uğurlayamadık, bir müddet de Post Kovid bulgularla uğraşacağız. Bu bulgular, Kovid-19 hastalığını da andıran ağrı, halsizlik, yorgunluk, günlük işlerde çabuk yorulma, göğüs, kas, eklem gibi her bölgedeki ağrılar ile psikolojik bozukluklar."

Çakır, Post Kovid'e ilişkin Kovid-19 vakalarının yoğun yaşandığı Amerika, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde bilimsel çalışmalar yapıldığını, çalışma sonuçlarının dikkat çekici olduğunu aktardı.

ABD'de yapılan çalışmada hastaların yarısında psikolojik semptomların ortaya çıktığını aktaran Çakır, bu hastaların yüzde 5'inin ise yeni bir psikolojik tanı aldığını dile getirdi.

Fransa'da Kovid-19 geçiren hastaların yüzde 30'unda uyku bozukluğu tespit edildiğini anlatan Çakır, "ABD'de yapılan çalışmada ise Kovid-19 geçiren ve Post Kovid sendromlarıyla başvuran hastaların yüzde 68'inde uyku bozukluğu, günlük işlerini yapacak efor bulamama ve konsantrasyon güçlüğü gibi ciddi şekilde hayat kalitesinde bozulma görülmüş." diye konuştu.

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"TIP DÜNYASI YENİ BİR HASTALIKLA KARŞI KARŞIYA"

Çakır, Post Kovid'e yönelik ciddi bilimsel çalışmaların, önemli bulguları olan yeni bir hastalık türüyle tıp dünyasının karşı karşıya olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kovid-19'u atlattıktanlarda, hastalığa bağlı nefes darlığı ve akciğerlerde hasarın bir müddet daha devam ettiğine işaret eden Çakır, şöyle devam etti:

"Post Kovid bunlardan bağımsız. Kovid-19 hastalığı sonrası iyileştiğiniz ve testinizin negatifleştiği dönemde, her zamanda hastalığın şiddetiyle örtüşmeyen bulgularla ortaya çıkıyor. Bunlar saç dökülmesinden, koku alma ve onun eşlik ettiği iştah bozukluğundan psikiyatrik semptomlara kadar çok çeşitli bulgular. Buna Post Kovid sendrom ya da uzamış Kovid diyoruz. Artık yeni hastalığımız oldu."

Çakır, bu sendromun, Kovid-19 vakası çok görülen ABD, İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin büyük hasta gruplarıyla yaptığı çalışmaların uluslararası tıp camiasında kabul gören "Lancet", "Clinical Microbiology And İnfection" ve "Journal Of Medical Virology" gibi dergilerde yayınlandığı ifade etti.

Hastanelerde mesailerin önemli kısmını bu tür hastalara ayırdıklarını aktaran Çakır, Post Kovid hastaları şikayetlerine göre tedavi ettiklerini sözlerine ekledi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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