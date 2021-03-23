Kovid-19 ardında 'Post Kovid' izler bırakıyor

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine, Kovid-19'un yeni bir hastalık olduğunu ve tüm dünyayı etkilediğini hatırlattı.

Kovid-19 geçirenlerin ciddi belirtilerle hastanelere başvurduğunu ve tıp literatüründe buna "Post Kovid" sendromu ya da uzamış Kovid denildiğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Kovid-19 geçirip testi negatife dönenlerin, Kovid-19 bulgularının azalmasıyla bu hastalıktan tamamen kurtulamadığını gördük. 'Post Kovid' sendrom diye tüm dünyada üzerine çalışmalar yapılan, yeni tanımlanmaya başlanan ve yavaş yavaş şekillenen yeni tıbbı durumla karşı karşıyayız. Kovid-19'u kolay uğurlayamadık, bir müddet de Post Kovid bulgularla uğraşacağız. Bu bulgular, Kovid-19 hastalığını da andıran ağrı, halsizlik, yorgunluk, günlük işlerde çabuk yorulma, göğüs, kas, eklem gibi her bölgedeki ağrılar ile psikolojik bozukluklar."

Çakır, Post Kovid'e ilişkin Kovid-19 vakalarının yoğun yaşandığı Amerika, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde bilimsel çalışmalar yapıldığını, çalışma sonuçlarının dikkat çekici olduğunu aktardı.