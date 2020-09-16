HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kovid-19 döneminde vejetaryen ve vegan beslenmeden uzak durun

Kovid-19 döneminde vejetaryen ve vegan beslenmeden uzak durun

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.09.2020 10:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile grip ve nezle belirtilerinin birbirine çok benzediğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, koronavirüste en önemli belirtinin nefes darlığı olduğunu söyledi. 'Nefes darlığı varsa Kovid-19 üzerinde duruyoruz.' diyen Evcimik, 'Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenin, özellikle bu dönemde vejetaryen ve vegan beslenmeden uzak durun' dedi.

Kovid-19 döneminde vejetaryen ve vegan beslenmeden uzak durun

Havaların soğumasıyla kendini gösteren grip ve nezlenin Kovid-19 ile benzer bulgular taşıdığını anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, dünya genelinde görülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 ile sık görülen diğer üst solunum yolu hastalıklarına ilişkin bilgi verdi.

ŞİKAYETLER AYNI

Test yapıp tanı koyduktan sonra tedaviye başlandığını anlatan Doç. Dr. Evcimik, “Aslında şikayetleri açısından Kovid-19 ile grip arasında bir farklılık yok. Her iki hastada da boğaz ağrısı, boğazda kuruluk hissi, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku alamama şikayetlerini görüyoruz. Kesin ayrımı laboratuvar testleriyle yapıyoruz, tanı koyup ona göre tedavi uyguluyoruz” diye konuştu.

TEK FARKLI BELİRTİ; NEFES DARLIĞI

En önemli şikayetin nefes darlığı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Evcimik, “Nefes darlığı varsa Kovid-19 üzerinde duruyoruz. Ama diğer belirtiler ateş, halsizlik, vücutta kırgınlık, baş ve boğaz ağrısı gripte de olduğu için doktora başvurup test yaptırmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTUN”

Dengeli beslenme vurgusu yapan Doç. Dr. Evcimik, “İki hastalık da viral enfeksiyon (virüslerin sebep olduğu hastalıklar bütünü) olduğu için bağışıklık sistemini güçlü tutmak lazım. Dengeli beslenmek şart. Özellikle doğal yolla vitamin desteği alalım. Her gün birkaç tane meyve tüketelim. Bu dönemde vejetaryen ve vegan beslenmekten uzak durmak lazım. Çünkü bağışıklık sisteminin zayıflığı böyle enfeksiyon kaynaklı hastalıkları ağır geçirmemize neden oluyor” dedi.

“DENGELİ BESLENİN, AŞIRI PROTEİN YÜKLEMESİNE GEREK YOK”

dab72b690fe925cd81b4495150df0088

Aşırı vitamin yüklenmesinden kaçınılmasını öneren Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, “Grip de Kovid-19 gibi solunum yoluyla bulaşıyor. Maske kullanımı ve sosyal mesafe her iki hastalıktan da koruyucu olacaktır. Belirtiler varsa mutlaka test yaptırın. Beslenmede mümkün olduğu kadar karbonhidrat, protein ve yağı dengeli almalıyız. Aşırı vitamin yüklenmesine gerek yok. C vitamini gibi vitaminler vücutta depolanmıyor. Dozunu kaçırmadan her gün belli ölçekte vitamin almakta fayda var” diye konuştu.

“GRİP VE ZATÜRRE AŞISI YAPTIRIN”

Doç. Dr. Evcimik, “Grip aşısı henüz çıkmadı fakat özellikle ek hastalığı olan kişilerin daha ağır geçirmemek grip aşısı olmalarını öneriyorum. Bir de zatürree aşırı var, yine ek hastalığı olan kişilerin yaptırmasında fayda var çünkü Kovid-19’u daha ağır geçiriyorlar. Ek hastalıktan kastım kronik akciğer hastalığı, hipertansiyonu, kalp yetmezliği olanlar, grip ve zatürree aşısı yaptırsın. Ek hastalıkla ağır bir şekilde boğuşmasınlar diye bağışıklık sisteminde problemi olan tüm hastaların aşıları yaptırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Covid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyorCovid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyor
Grip aşısı yaptırdıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız... Grip aşısı yaptırdıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Galatasaray bombayı patlattı!
Galatasaray bombayı patlattı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gencinden yaşlısına herkes yakalanabilir! Karaciğerin fonksiyonlarını bozuyor
Gencinden yaşlısına herkes yakalanabilir! Karaciğerin fonksiyonlarını bozuyor
Hipertansiyon tedavisinde çözüm hayat stili değişikliğinde
Sizde de oluyorsa dikkat! İşte çözümü
Pandemide seks artık daha karmaşık!
Korona seks hayatını nasıl etkiledi?
ALS nedir, ALS hastalığı neden olur, nasıl belirti gösterir?
ALS nedir, ALS hastalığı neden olur, nasıl belirti gösterir?
Covid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyor
Covid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyor
Mevsim geçişlerine dikkat! Bağışıklığı güçlendirmenin sırrı biberde
Bağışıklığı güçlendirmenin sırrı biberde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.