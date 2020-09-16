Kovid-19 döneminde vejetaryen ve vegan beslenmeden uzak durun

Havaların soğumasıyla kendini gösteren grip ve nezlenin Kovid-19 ile benzer bulgular taşıdığını anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, dünya genelinde görülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 ile sık görülen diğer üst solunum yolu hastalıklarına ilişkin bilgi verdi.

ŞİKAYETLER AYNI

Test yapıp tanı koyduktan sonra tedaviye başlandığını anlatan Doç. Dr. Evcimik, “Aslında şikayetleri açısından Kovid-19 ile grip arasında bir farklılık yok. Her iki hastada da boğaz ağrısı, boğazda kuruluk hissi, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku alamama şikayetlerini görüyoruz. Kesin ayrımı laboratuvar testleriyle yapıyoruz, tanı koyup ona göre tedavi uyguluyoruz” diye konuştu.

TEK FARKLI BELİRTİ; NEFES DARLIĞI

En önemli şikayetin nefes darlığı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Evcimik, “Nefes darlığı varsa Kovid-19 üzerinde duruyoruz. Ama diğer belirtiler ateş, halsizlik, vücutta kırgınlık, baş ve boğaz ağrısı gripte de olduğu için doktora başvurup test yaptırmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.