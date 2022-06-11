Kovid-19 geçiren yaşlılar dikkat! Bu hastalıkların riski artıyor

Kovid-19 hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Yapılan araştırmalar Kovid-19 geçiren kişilerin ileride sağlık sorunu yaşayabileceğini gösteriyor. Yurt dışında yapılan ve sonuçları Lancet'te yayımlanan bilimsel araştırma ile Kovid-19 geçiren 60 yaş ve üstünde, ölüm oranının uzun dönemde iki kattan fazla arttığı belirlendi. Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, Kovid-19'un insan vücudunda yarattığı tahribatın uzun süreli olabileceğine yönelik araştırmaların yapıldığını aktardı. Prof. Dr. Naharcı, yeni yapılan araştırmada, Kovid-19 geçirenlerde hastalık sonrası dönemde ölüm oranlarının bu hastalığı geçirmeyenlerle kıyaslandığına dikkati çekerek, çalışmaya 320 binden fazla kişinin katıldığını anlattı.

KOVİD-19 GEÇİREN YAŞLILARIN ÖLÜM ORANI ARTTI

Naharcı, çalışmanın sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bir yıl içinde tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin, Kovid-19 enfeksiyonu geçirenlerde 3 katın üzerinde olduğu görüldü. 60 yaş altı hastalarda 36'ncı ve 84'üncü (orta dönem) günler arasında ve 8 hafta-1 yıl (uzun dönem) içinde ölüm riskinde artış bulunmadı ancak Kovid-19 geçiren 60 yaş ve üstünde ölüm oranı uzun dönemde iki kattan fazla çıktı."

BİRÇOK HASTALIK RİSKİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Naharcı, özellikle 60 yaş üzeri yaşlı nüfusta, kronik hastalıklara bağlı ölüm riski oranlarında da artış tespit edildiğinin altını çizerek, "Kovid-19 geçiren bireylerde erken dönemde ve tüm takip periyodunda kalp ve damar hastalıklarına, en sık akciğer, mesane, pankreas, karaciğer, kolon ve yumurtalık kanserleri ve zatürre ve KOAH gibi solunum hastalıklarına bağlı ölüm riskinin ciddi oranda arttığı belirlendi." diye konuştu.

ERKEN DÖNEMDE DİYABET OLUŞUYOR

Araştırma ile ayrıca kronik hastalıklar açısından ileri yaş grubunda hastalık gelişme riskinin arttığının belirlendiğine işaret eden Naharcı, "60 yaş ve üzeri bireylerde, erken dönemde diyabet, idrar yolları hastalıkları ve alzaymır, orta ve uzun dönemde ise diyabet ve yaygın vücut enfeksiyonu geliştiği ortaya kondu. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Kovid-19 enfeksiyonu kaynaklı ölümlerin sadece hastalığın geçirildiği dönemde artmadığı, tedavi sonrası takip eden 12 ay süresince de arttığı belirlendi." dedi.

EN ÇOK ETKİLENEN GRUP YAŞLILAR

Prof. Dr. Naharcı, Türkiye'de dünya ile benzer şekilde Kovid-19'dan en çok etkilenen grubunun yaşlı nüfus olduğunun altını çizdi. Türkiye'de yapılan klinik gözlemlerde de yurt dışında yapılan bu araştırmayla benzer sonuçların olduğu değerlendirmesinde bulunan Naharcı, özellikle Kovid-19 geçirmiş yaşlılarda sağlığın korunması için düzenli hekim kontrolünün önem taşıdığını söyledi.

KOVİD-19 GEÇİREN YAŞLILAR SAĞLIK KONTROLLERİNİ AKSATMAMALI

Naharcı, "Uzun dönemde özellikle Kovid-19 geçirmiş olan yaşlı bireylerde ölüm oranlarının artış göstermesi, bu grubun düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini göstermiştir. Çünkü, Kovid-19'un kronik hastalıkları alevlendirebileceği, akciğer atardamarında kan basıncı artışı ve kanser gelişime yatkınlığı artırabileceği veya mevcut kanserin ilerlemesini hızlandırabileceği öngörülmektedir." uyarısında bulundu.



