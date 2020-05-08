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Kovid-19 hava yoluyla SARS’tan daha fazla bulaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden bilim adamları yaptıkları bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hava yoluyla Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu’ndan (SARS) daha fazla bulaştığını ortaya koydu.

Kovid-19 hava yoluyla SARS’tan daha fazla bulaşıyor

Xinhua ajansının haberine göre, Hong Kong Tıp Üniversitesinden bir grup bilim insanı Kovid-19 ile SARS ve H5N1,H1N1 gibi insanların üst solunum yolu ve gözlerinden bulaşabilen virüsleri laboratuvar ortamında karşılaştırdı.

Elde edilen sonuçlar, Kovid-19’un göz ve hava yoluyla bulaşma konusunda SARS’tan daha etkili olduğunu gösterdi.

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Michael Chan Chi-wai, “Bu çalışma ayrıca gözlerin Kovid-19’un insana bulaşması konusunda önemi bir güzergah olabileceğini öne çıkardı.“ ifadelerini kullandı.

Çalışma, "Lancet Respiratory Medicine" adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Söz konusu ekip, daha önce Kovid-19’un paslanmaz çelik, cam ve plastik gibi pürüzsüz yüzeylerde birkaç gün canlı kalabildiğini keşfetmişti.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini geçti.

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