Koronavirüs kritik seviyelere ulaştı!

Bölgede Brezilya ve Şili’nin de bulunduğu birçok ülke, son günlerde yükselme eğilimini sürdüren salgında gerek vaka gerekse bir günde yaşamını yitirenlerin sayısındaki artışla kendi rekorlarını kırdı.

Şili’de Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 40’a yükselirken, salgın sebebiyle 368 kişi yaşamını yitirdi.

Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, başkent Santiago'da salgının yükselişinin önüne geçmek için bugün itibarıyla genel karantinanın başlayacağını açıklamıştı.

Dün, karantina başlamadan önce marketlere akın eden halk uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Dünyada en düşük Kovid-19 test sayısı oranına sahip ülkelerden Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 595'e yükselirken, salgın dolayısıyla 4 bin 477 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, gerçek rakamların 8 kat fazla olabileceğini belirtiyor.

Öte yandan hükümet, vakalardaki artış sürse de sokağa çıkma yasağına ilişkin önlemleri kaldırmayı ve işletmeleri yeniden açmayı planladığını açıkladı.

Dün, ülkede tespit edilen 2 bin 409 vakayla şimdiye kadar bir günde görülen en yüksek sayıya ulaşılmıştı.