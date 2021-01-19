HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kovid-19 nedeniyle uçağa binmekten korktuğu için Chicago havalimanında 3 ay yaşadı

Kovid-19 nedeniyle uçağa binmekten korktuğu için Chicago havalimanında 3 ay yaşadı

19.01.2021 02:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kovid-19 nedeniyle uçağa binmekten korktuğu için Chicago havalimanında 3 ay yaşadı

ABD’de, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korktuğu için uçağa binmek istemeyen Kaliforniyalı bir kişinin, Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanının güvenli bölgesinde 3 ay gizlice yaşadığı belirtildi.

Chicago Tribune gazetesinin haberine göre, 36 yaşındaki Aditya Singh, 19 Ekim 2020’de Los Angeles’tan geldiği O’Hare Uluslararası Havalimanı’nın güvenli bölgesinde 3 ay kaldı.

16 Ocak’ta United Havayolu şirketi çalışanları tarafından kimlik kartının sorulması üzerine fark edilen Singh, polis tarafından gözaltına alındı.

3 AY GÜVENLİ ALANDA YAŞAMIŞ

Singh, çıkarıldığı mahkemede, Kovid-19’dan korktuğu için Los Angeles’a dönmek istemediğini, havalimanında bulduğu bir çalışana ait kimlik kartı ile 3 ay güvenli alanda fark edilmeden kaldığını ve yolculardan yiyecek isteyerek yaşadığını anlattı.

ADLİ SİCİLİ TEMİZ ÇIKTI

Singh'in Chicago'ya niye geldiği konusunda bir açıklama yapılmazken California’nın Orange bölgesinde yaşadığı ve adli sicilinin temiz olduğu kaydedildi.

HAVALİMANINA AYAK BASMASI YASAKLANDI

"İzinsiz özel mekana girmek" suçlamasından hakkında 1000 dolar kefalet istenen Singh'in, bir daha O’Hare Uluslararası Havalimanına ayak basması da yasaklandı.

AKILLARA THE TERMINAL FİLMİNİ GETİRDİ

Yaşanan olay akıllara başrolünü Tom Hanks'in oynadığı 2004 yapımı The Terminal filmini getirdi. Film ise 1988'den 2006'ya kadar tam 18 yıl Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan Mehran Karimi Nasseri'den esinlenilerek çekilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Son dakika: Amerika'da silahlı gruplar sokağa indiSon dakika: Amerika'da silahlı gruplar sokağa indi
62 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 62?62 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 62?

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü atlatanların 3'te birinde tespit edildi

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü atlatanların 3'te birinde tespit edildi

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Pentagon Biden'ın yemin töreninde görev yapacak 25 bin askeri taramadan geçiriyor

Pentagon Biden'ın yemin töreninde görev yapacak 25 bin askeri taramadan geçiriyor

Son dakika: Amerika'da silahlı gruplar sokağa indi

Son dakika: Amerika'da silahlı gruplar sokağa indi

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 825 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 825 Kovid-19 vakası tespit edildi

DSÖ: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğindedir

DSÖ: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğindedir

Son dakika! ABD Kongre Binası kapatıldı

Son dakika! ABD Kongre Binası kapatıldı

AB, 'aşı sertifikası' için hassas tartışma istiyor

Aşılananlara sertifika mı verilecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.