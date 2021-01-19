Kovid-19 nedeniyle uçağa binmekten korktuğu için Chicago havalimanında 3 ay yaşadı

Chicago Tribune gazetesinin haberine göre, 36 yaşındaki Aditya Singh, 19 Ekim 2020’de Los Angeles’tan geldiği O’Hare Uluslararası Havalimanı’nın güvenli bölgesinde 3 ay kaldı.

16 Ocak’ta United Havayolu şirketi çalışanları tarafından kimlik kartının sorulması üzerine fark edilen Singh, polis tarafından gözaltına alındı.

3 AY GÜVENLİ ALANDA YAŞAMIŞ

Singh, çıkarıldığı mahkemede, Kovid-19’dan korktuğu için Los Angeles’a dönmek istemediğini, havalimanında bulduğu bir çalışana ait kimlik kartı ile 3 ay güvenli alanda fark edilmeden kaldığını ve yolculardan yiyecek isteyerek yaşadığını anlattı.

ADLİ SİCİLİ TEMİZ ÇIKTI

Singh'in Chicago'ya niye geldiği konusunda bir açıklama yapılmazken California’nın Orange bölgesinde yaşadığı ve adli sicilinin temiz olduğu kaydedildi.

HAVALİMANINA AYAK BASMASI YASAKLANDI

"İzinsiz özel mekana girmek" suçlamasından hakkında 1000 dolar kefalet istenen Singh'in, bir daha O’Hare Uluslararası Havalimanına ayak basması da yasaklandı.

AKILLARA THE TERMINAL FİLMİNİ GETİRDİ

Yaşanan olay akıllara başrolünü Tom Hanks'in oynadığı 2004 yapımı The Terminal filmini getirdi. Film ise 1988'den 2006'ya kadar tam 18 yıl Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan Mehran Karimi Nasseri'den esinlenilerek çekilmişti.

