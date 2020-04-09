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Kovid-19 salgınının merkezi New York'ta evsizler hala sokaklarda

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi New York'ta sokaklarda ve barınaklarda yaşamaya devam eden evsizler, salgında en savunmasız grup olarak öne çıkarken, kent yönetimi de konuyla ilgili önlem almamakla eleştiriliyor.

Kovid-19 salgınının merkezi New York'ta evsizler hala sokaklarda

ABD'de en fazla evsiz, ülkenin en büyük metropolü ve dünyanın en zengin kentlerinden New York'ta bulunuyor.

New York Evsiz Hizmetleri Birimi verilerine göre, 8 milyondan fazla nüfusa sahip kentte 70 binden fazla evsiz yaşıyor.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen New York'ta kentin en işlek caddeleri ve tren istasyonları sessizliğe gömülse de evsizler hala sokaklarda dolaşmaya, tren istasyonlarında ve metrolarda uyumaya devam ediyor.

AA muhabirine konuşan sivil toplum örgütü Central Park Civic Association Başkanı Michael Fischer, kent yetkililerini, evsizler konusunda yeterli önlem almamakla eleştirdi.

"EVSİZLER ÖNCELİKLERDEN BİRİ OLMADI"

New York Belediyesinin virüse yakalanan evsizleri izole etmek için 700 otel odası kiraladığını ancak bu önlemin yeterli olmadığını ve çok geç kalındığını söyleyen Fischer, "New York'ta evsizler maalesef önceliklerden biri olmadı." ifadesini kullandı.

Fischer, kentte test kitlerinin hala yetersiz olduğunu, evsizlerin kaldığı barınakların yeterince denetlenmediğini savunarak, evsizlerin dikkate alınmadığı ve onlara test yapılmadığını iddia etti.

Virüsün yaklaşık iki aydır New York'ta görüldüğüne dikkati çeken Fischer, evsizlerin bağışıklık sisteminin zayıf ve virüse yakalanma olasılıklarının ise yüksek olduğunun altını çizdi.

Fischer, "Birçok evsiz hala metrolarda uyuyor. Öksürseler, hapşırsalar virüsü metroda yayacaklar. Başkaları da keza onlara bulaştırabilir. Daha da kötüsü evsizlerin uyuduğu metrolara sağlık çalışanları ve kuryeler biniyor. Korumamız gereken bu insanlar tehlikeyle karşı karşıya." diye konuşu.

AA muhabirinin ulaştığı New York Evsiz Hizmetler Birimi yetkilileri ise kentte kaç evsizin enfekte olduğu ve virüs nedeniyle kaçının hayatını kaybettiğine yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, barınaklarda kalan 244 ve sokaklarda yaşayan 13 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 13 evsiz de virüs yüzünden yaşamını yitirdi.

6 binden fazla kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği New York'ta vaka sayısı 150 bini geçti.

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 432 bin 132 kişide Kovid-19 görülürken, 14 bin 817 kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.

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Kovid-19 koronavirüs salgın New York ABD

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