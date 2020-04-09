Kovid-19 salgınının merkezi New York'ta evsizler hala sokaklarda

ABD'de en fazla evsiz, ülkenin en büyük metropolü ve dünyanın en zengin kentlerinden New York'ta bulunuyor.

New York Evsiz Hizmetleri Birimi verilerine göre, 8 milyondan fazla nüfusa sahip kentte 70 binden fazla evsiz yaşıyor.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen New York'ta kentin en işlek caddeleri ve tren istasyonları sessizliğe gömülse de evsizler hala sokaklarda dolaşmaya, tren istasyonlarında ve metrolarda uyumaya devam ediyor.

AA muhabirine konuşan sivil toplum örgütü Central Park Civic Association Başkanı Michael Fischer, kent yetkililerini, evsizler konusunda yeterli önlem almamakla eleştirdi.

"EVSİZLER ÖNCELİKLERDEN BİRİ OLMADI"

New York Belediyesinin virüse yakalanan evsizleri izole etmek için 700 otel odası kiraladığını ancak bu önlemin yeterli olmadığını ve çok geç kalındığını söyleyen Fischer, "New York'ta evsizler maalesef önceliklerden biri olmadı." ifadesini kullandı.

Fischer, kentte test kitlerinin hala yetersiz olduğunu, evsizlerin kaldığı barınakların yeterince denetlenmediğini savunarak, evsizlerin dikkate alınmadığı ve onlara test yapılmadığını iddia etti.