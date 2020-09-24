Kovid-19'u eşine bulaştırmadan atlatmanın mutluluğunu yaşıyor!

Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çakal'a göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle gittiği kentteki bir özel hastanede ilaç tedavisi tavsiye edildi. Tedaviye rağmen ağrısı dinmeyince 2 gün sonra tekrar aynı hastaneye başvuran Çakal'a çekilen röntgen sonucu Kovid-19 tanısı konuldu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 gün tedavi gören Çakal, taburcu edilmesinin ardından evinde 14 gün karantinada kaldı.

Çakal, yaklaşık 1 ay süren tedavi ve karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Hastalık sürecinde göğsündeki şiddetli ağrı haricinde sağlık problemi yaşamadığını belirten Çakal, "Hastanede gece gündüz demeden baktılar, Allah razı olsun. Şükür, şu an çok iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde ümitsizliğe düştüğünü, "Yaşım geçti, bir şey olur mu acaba" diye düşündüğünü dile getiren Çakal, şöyle devam etti:

"Hastanede tek kişilik odada kaldım, konuşacak arkadaş yoktu. Kapıyı bile açamıyordum, pencereyi açabiliyordum yalnızca. Allah sağlıkçılarımıza ömür versin, çok güzel ilgilendiler. Bazı hastalar çok şiddetli atlatıyor bu hastalığı. Bir tanıdığım yoğun bakımda 25 gün kaldığını söyledi. Yoğun bakım daha zor. Onun için çok dikkat etmek lazım."