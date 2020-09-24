HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kovid-19'u eşine bulaştırmadan atlatmanın mutluluğunu yaşıyor!

Kovid-19'u eşine bulaştırmadan atlatmanın mutluluğunu yaşıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Çorum'da koronavirüse yakalanarak 14 gün boyunca evinde karantinada kalan 83 yaşındaki Ahmet Çakal, hastalığı kanser tedavisi gören 70 yaşındaki eşine bulaştırmadan atlattığı için büyük mutluluk yaşıyor.

Kovid-19'u eşine bulaştırmadan atlatmanın mutluluğunu yaşıyor!

Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çakal'a göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle gittiği kentteki bir özel hastanede ilaç tedavisi tavsiye edildi. Tedaviye rağmen ağrısı dinmeyince 2 gün sonra tekrar aynı hastaneye başvuran Çakal'a çekilen röntgen sonucu Kovid-19 tanısı konuldu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 gün tedavi gören Çakal, taburcu edilmesinin ardından evinde 14 gün karantinada kaldı.

Çakal, yaklaşık 1 ay süren tedavi ve karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Hastalık sürecinde göğsündeki şiddetli ağrı haricinde sağlık problemi yaşamadığını belirten Çakal, "Hastanede gece gündüz demeden baktılar, Allah razı olsun. Şükür, şu an çok iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde ümitsizliğe düştüğünü, "Yaşım geçti, bir şey olur mu acaba" diye düşündüğünü dile getiren Çakal, şöyle devam etti:

"Hastanede tek kişilik odada kaldım, konuşacak arkadaş yoktu. Kapıyı bile açamıyordum, pencereyi açabiliyordum yalnızca. Allah sağlıkçılarımıza ömür versin, çok güzel ilgilendiler. Bazı hastalar çok şiddetli atlatıyor bu hastalığı. Bir tanıdığım yoğun bakımda 25 gün kaldığını söyledi. Yoğun bakım daha zor. Onun için çok dikkat etmek lazım."

"HAMDOLSUN EŞİME BULAŞTIRMADIM"

Ahmet Çakal, eşi Hacer Çakal'ın ise 10 yıldır göğüs kanseriyle mücadele ettiğini, bugünlerde kemoterapi gördüğünü aktardı.

Karantina sürecinde virüsü eşine bulaştırmamak için tedbirli davrandığının altını çizen Çakal, "Hanıma ben bakıyorum, evde başka kimse yok. Hastaneden çıkarken 14 gün yalnız kalmam söylendi ama mecburen eşimin bazı hizmetlerini görmek için burada kaldım. Hamdolsun eşime bulaştırmadım. Belki de Allah evdeki hastamın yüzüne baktı. Bana bir şey olsa kanser hastası eşim evde yalnız kalacaktı." ifadelerini kullandı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayan Çakal, kurallar sayesinde insanların hem kendi hem de çevresindeki insanların sağlığını koruyabileceğine işaret etti.

Kovid-19'un hafife alınamayacağını belirten Çakal, şunları kaydetti:

"Herkese maske takmasını söylüyorum. Maskesini yarım takana, bu şekilde işe yaramayacağını, koruyamayacağını söylüyorum. Hastaneden çıkalı 20 güne yaklaştı, evden hiç çıkmadım. Çıksam belki başkasına bulaştıracaktım, belki ben ikinci kez yakalanacaktım."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Dikkat! Evde yapıyoruz ama... Uzmanlar uyarıyorDikkat! Evde yapıyoruz ama... Uzmanlar uyarıyor
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Salgın yorgunluğu' ile nasıl başa çıkarız? İşte 8 öneri
'Salgın yorgunluğu' ile başa çıkmanın 8 yolu
Kimse bilmiyor ama ilaç deposu gibi! Sadece bir bardak içmek bile...
Kimse bilmiyor ama ilaç deposu gibi! Sadece bir bardak içmek bile...
Tırnak batması tedavisi evde yapılabilir mi? İşte tırnak batması tedavisinde kalıcı çözüm
Dikkat! Evde yapıyoruz ama... Uzmanlar uyarıyor
Peygamber süpürgesi nedir, nasıl kullanılır? Peygamber Süpürgesi koronavirüsü önler mi? Peygamber süpürgesi faydaları ve fotoğrafları!
Peygamber Süpürgesi koronavirüsü önler mi?
2020 Ekim ayı hacamat takvimi - Ekim ayında hangi günler hacamat yapılır? Hangi günler hacamat yapılmaz?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Üzüm suyu binlerce yıldır şifa veriyor! Ev yapımı üzüm suyu bakın nasıl yapılıyor
Binlerce yıldır şifa veriyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.