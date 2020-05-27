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Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5 milyon 750 bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 23:33 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 750 bini aştı.

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5 milyon 750 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 751 bin 184'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 740 bin 100 kişide Kovid-19'a rastlandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (396 bin 166), Rusya (370 bin 680), İspanya (283 bin 849), İngiltere (267 bin 240), İtalya (231 bin 139), Fransa (182 bin 913) ve Almanya (181 bin 821) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 159 bin 797'ye ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Hindistan (158 bin 86), İran (141 bin 591), Peru (129 bin 751), Kanada (87 bin 481), Çin (82 bin 993), Şili (82 bin 289), Suudi Arabistan (78 bin 541) , Meksika (74 bin 560), Pakistan (59 bin 151) ve Belçika (57 bin 592 )."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 355 bin 361 kişi hayatını kaybetti.

Virüs tespit edilen 2 milyon 473 bin kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 922 bin 813 aktif enfekte vaka bulunuyor. (AA)

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