Kovid-19 vakaları dünya genelinde artışta

Türkiye’de son 24 saatte 982 yeni vaka açıklanırken, 17 kişinin öldüğü bildirildi. Almanya’da ise yeni vaka sayısı 955.Sars-Cov-19 vakalarındaki artış dünya çapında devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cenevre’deki merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 292 bin yeni enfeksiyon tespit edildi. Yeni vakaların çoğunun Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da olduğu bildirildi.

Son 24 saatte görülen yeni enfeksiyonlarla birlikte virüsün bulaştığı kişi sayısı küresel bazda 17 milyonu geçti. Virüs nedeniyle veya bağlantısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 676 bini aştı.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Cuma günü 67 bin 741 yeni vaka tespit edildi. Pandemide hayatını kaybenlerin sayısı da son 24 saatte bin 419 olarak açıklandı. Böylece ABD’de toplam vaka sayısı 4 milyon 635 bini aştı.

Koronavirüs salgınının çok ağır etkilediği ülkelerden Brezilya’da ise rakam daha da yüksek. Güney Amerika ülkesinde, son 24 satte kayda geçen yeni vaka sayısının 69 bini buldugu kaydedildi. Brezilya ve ABD’yi, 55 yeni enfeksiyon ile Hindistan izliyor. Avrupa çapında ise, son 24 saatteki toplam yeni vaka sayısı 25 bin olarak kayda geçti.