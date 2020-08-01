HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kovid-19 vakaları dünya genelinde artışta

Kovid-19 vakaları dünya genelinde artışta

01.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Pek çok ülke henüz birinci dalgayı yaşarken dünyada ikinci koronavirüs dalgasından endişe ediliyor.

Türkiye’de son 24 saatte 982 yeni vaka açıklanırken, 17 kişinin öldüğü bildirildi. Almanya’da ise yeni vaka sayısı 955.Sars-Cov-19 vakalarındaki artış dünya çapında devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cenevre’deki merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 292 bin yeni enfeksiyon tespit edildi. Yeni vakaların çoğunun Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da olduğu bildirildi.

Son 24 saatte görülen yeni enfeksiyonlarla birlikte virüsün bulaştığı kişi sayısı küresel bazda 17 milyonu geçti. Virüs nedeniyle veya bağlantısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 676 bini aştı.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Cuma günü 67 bin 741 yeni vaka tespit edildi. Pandemide hayatını kaybenlerin sayısı da son 24 saatte bin 419 olarak açıklandı. Böylece ABD’de toplam vaka sayısı 4 milyon 635 bini aştı.

Koronavirüs salgınının çok ağır etkilediği ülkelerden Brezilya’da ise rakam daha da yüksek. Güney Amerika ülkesinde, son 24 satte kayda geçen yeni vaka sayısının 69 bini buldugu kaydedildi. Brezilya ve ABD’yi, 55 yeni enfeksiyon ile Hindistan izliyor. Avrupa çapında ise, son 24 saatteki toplam yeni vaka sayısı 25 bin olarak kayda geçti.

Türkiye'de 982 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 982, vefat sayısı da 17. Türkiye’de en son Mayıs ayında bu rakamlar görülmüştü. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 230 bin 830’a yükselirken vefat sayısı da 5 bin 691 oldu.

Almanya’da da benzer bir gelişme dikkat çekiyor. Almanya’dan yapılan son resmi açıklamalara göre ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 955, ölüm vakası da yedi. Böylece Almanya’da toplam vaka sayısı 209 bin 653 olurken, hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 148 oldu.

Fauci Çin ve Rusya’nın aşısına şüpheli bakıyor

ABD’nin pandemiyle mücadeledeki yüzü İmmünolog Anthony Fauci, Çin ve Rusya’da geliştirildiği söylenen aşılara şüpheli yaklaşıyor. Fauci, "Umuyorum ki Çinliler ve Ruslar, geliştiriklerini söylediklari maddeyi insanlara uygulamadan önce test ederler" diye konuştu. Fauci, "test edilmemiş bir maddenin kullanıma hazır olduğu" şeklindeki açıklamaları sorunlu gördüğünü de vurguladı.

Çok sayıda Çin şirketi, aşı geliştirme yarışında dünya çapında oldukça ilerleme kaydettiklerini iddia ederken, Rusya, eylül ayına kadar kamuoyunun hizmetine aşı sunabileceğini iddia etmişti.

dpa,DW / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandıTwitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
ABD'de TikTok yasaklanıyor! Trump duyurdu

ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Yasaklayacağız!

Sudan'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 13 ölü, 15 yaralı

Sudan'da korkunç kaza: 13 ölü, 15 yaralı

Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen 17 yaşındaki Graham Ivan Clark tutuklandı

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

Boston Maratonu bombacısı Dzokhar Tsarnaev’in idam cezası donduruldu

Boston Maratonu bombacısının idam cezası donduruldu

Hindistan'da Müslüman gence, inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi

Hindistan'da Müslüman gence, inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi

İran’da 7 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

7 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.