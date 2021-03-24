HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kovid-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılar Vatikan'ı da etkiledi

Kovid-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılar Vatikan'ı da etkiledi

24.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle Vatikan'da görev yapan kardinaller başta olmak üzere çalışanların maaşlarında kesintiye gittiği belirtildi.

Kovid-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılar Vatikan'ı da etkiledi

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın "Motu Proprio" adıyla anılan yeni bir Papalık Nizamnamesi çıkararak, salgın koşullarının ağırlaştırdığı mali kriz dolayısıyla Vatikan maliyesine birtakım yeni düzenlemeler getirdiği belirtildi.

MAAŞLARDA KESİNTİYE GİDİLDİ

Vatikan bütçesinde personel giderlerinin önemli bir gider kalemini oluşturduğu ifade edilen nizamnameye göre, Katolik Kilisesi'ndeki ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en yüksek makam olan kardinallerin maaşında yüzde 10 kesintiye gidildi.

Alt düzeydeki din adamları ile diğer Vatikan personelinde daha küçük miktarda kesintiler olacak. Söz konusu değişiklik nisandan itibaren yürürlüğe girecek ve maaşlar kesintili şekilde ödenecek.

Açıklamada, Papa Franciscus'un bu kararı halihazırda yürüyen işleri devam ettirebilmek amacıyla orantılılık kriterine göre aldığı kaydedildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Çin'den Beş Göz'e uyarı: Sinirlenirsek başa çıkmanız zor olurÇin'den Beş Göz'e uyarı: Sinirlenirsek başa çıkmanız zor olur
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Bolivya'da eğitim uçağı evin üzerine düştü

Ülkede şok! Evin üzerine uçak düştü

Rusya'dan NATO'ya "üye ülkelerin sorunlarıyla ilgilenin" çağrısı

Rusya'dan NATO'ya "üye ülkelerin sorunlarıyla ilgilenin" çağrısı

Çin'den Beş Göz'e uyarı: Sinirlenirsek başa çıkmanız zor olur

Çin'den Beş Göz'e uyarı: Sinirlenirsek başa çıkmanız zor olur

Instagram'dan tanıştığı kız çocuğunun yatağının altında üç hafta saklandı!

Küçük kızın yatağının altında üç hafta saklanan sapık hakim karşısında!

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

Merkel 'benim hatam' dedi, geri adım attı!

Merkel 'benim hatam' dedi, geri adım attı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.