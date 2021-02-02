Kovid: Bilim insanları, İngiltere’deki koronavirüs varyantının yeniden mutasyona uğradığını açıkladı

Dr. Tang, "Aksi halde virüs sadece yayılmaya devam etmez evrim de geçirir. Virüsün yayılması, yeni ortaya çıkan varyantlar için bir 'erime potası' olur" dedi.

Yeni varyantların ortaya çıkması ya da bunların değişmeye devam etmesi beklenmedik bir şey değil.

Bilim insanlarına göre, bu durum bu varyantın tüm versiyonlarında mutasyon olduğu anlamına gelmiyor.

Uzmanlar, İngiltere'de E484K mutasyonun görüldüğü çok az varyant vakası olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, bu değişimin aşıların etkinliği etkileyebilecek olmasına karşın, ülkede kullanan aşıların hâlâ sonuç vereceğini söylüyor.

'VİRÜSÜN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAÇMASINA YARDIM EDİYOR'

Bazı araştırmalar, E484K'nın virüsün antikorlar olarak bilinen bağışıklık sisteminden kaçmasına yardım edebileceğine işaret ediyor.

Fakat Moderna aşısının ilk sonuçları, aşının bu mutasyonun görüldüğü varyantlarda da etkili olduğunu gösteriyor. Ancak bağışıklık tepkisinin eskisi kadar güçlü ya da uzun süreli olmayabileceği vurgulanıyor.

Yakında onay alması beklenen Novavax ve Janssen'in aşılarının da koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

'AŞILAR YENİDEN TASARLANABİLİR'

Uzmanlar, en kötü olasılıkla gerekmesi halinde aşıların birkaç hafta ya da ay içinde yeniden tasarlanabileceği ya da üzerinde küçük değişiklikler yapılabileceğini söylüyor.

Uzmanları sevindiren bir nokta ise varyantların birbirinden ayrışmak yerine benzer şekilde mutasyon geçirmeleri.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Ravi Gupta, "Bu, bize (virüslerin) tercih ettikleri bazı yollar olduğunu gösteriyor. Bu yolları aşıyla kapamak için çalışabiliriz" dedi.





