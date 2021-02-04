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Kovid: İskoçya'daki araştırmaya göre birinci dalgada ölümleri etkileyen en önemli faktör uluslararası seyahat

04.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Kovid: İskoçya'daki araştırmaya göre birinci dalgada ölümleri etkileyen en önemli faktör uluslararası seyahat

İskoçya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgınının dalgasından etkilenen ülkelerde, uluslararası seyahatlerin ölümleri artıran en önemli faktör olduğu sonucuna vardı.

Aberdeen Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırma kapsamında koronavirüs salgınından en kötü etkilenen 37 ülkeyi inceledi.

Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Brezilya da var.

Araştırmada salgın dönemine ilişkin olarak; başka ülkelerden gelen yolcu sayısı, nüfus yoğunluğu, kentli nüfus oranı, yaş ve sağlık sorunları gibi salgının yayılmasında rol oynamış olabilecek çok sayıda faktör mercek altına alındı.

Bilim insanları araştırma sonucu, uluslararası seyahate daha erken engel olunmasının, virüsün yayılmasını önemli oranda yavaşlatacağı sonucuna vardı. Salgının ilk dalgası sırasında yaklaşık 1 milyon uluslararası seyahat yapıldığı, bu seyahatlerin Kovid-19 ölümlerindeki günlük artışın yüzde 3,4'ünün nedeni olabileceği sonucuna vardı.

Araştırmacılar seyahat eğilimlerinin virüsün yayılmasıyla karşılaştırılmasında, salgın öncesi -henüz yayımlanmamış olan- 2020 uluslararası seyahat verileri yerine 2018 yılına ait verileri kullandılar.

Araştırmacılardan Tiberiu Pana, "Uluslararası seyahatin ölümlerdeki artışları etkileyen en güçlü ön gösterge olduğunu tespit ettik" diyor ve ekliyor:

"Mevcut veriler üzerinde yaptığımız değerlendirme, uluslararası seyahate çok erken bir aşamada sınırlama konsaydı bunun salgının Batı Avrupa'ya doğru yayılma hızını etkileyeceğini gösteriyor."

Tiberiu Pana bunun gelecek Covid-19 ve mutasyonları dalgalarının kontrolü ve ölümlerin önlenmesi açısından önemli bir bulgu olduğuna dikkat çekiyor.

'VEREM AŞISININ YAYGINLIĞI DA ÖNEMLİ'

İskoçya'daki araştırma, uluslararası seyahatin dışında, bir ülkede BCG (verem) aşısının yaygınlığının da ölüm oranları üzerinde önemli etkisi olduğunu söylüyor.

Araştırmayı yürüten heyetin başındaki, Aberdeen Üniversitesi Tıp Eğitimi Programı'nın yöneticisi Profesör Phyo Myint, tıp öğrencileri tarafından yürütülen bu araştırmanın, gelecekte salgının önlenmesine yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları ise İngilere dahil birçok ülkede, dış seyahat yasaklarının tartışıldığı bir dönemde kamuoyuna açıklandı.

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