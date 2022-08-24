Kovulan yönetici itirafçı oldu! Söyledikleri şok etkisi yarattı: Elon Musk’ın elini güçlendirecek

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, bu yılın başlarında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak anlaşmadan vazgeçmişti. Bunun üzerine Twitter ile yasal bir savaşa girdi. Musk'ın anlaşmadan vazgeçmesinin nedenleri arasında, sosyal medya şirketinin platformundaki spam ve bot hesapların sayısını doğru hesaplayamadığı iddiası var.

TWITTER'DAN KOVULAN PEITER ZATKO'DAN OLAY İDDİALAR!

Twitter'ın eski güvenlik şefi Peiter Zatko'nun Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da dahil olmak üzere federal düzenleyici kuruluşlara bir şikayette bulunduğu ve Twitter'ı "Elon Musk'a Botlar hakkında yalan söylemekle" suçladığı bildirilmişti. Güvenlik camiasında tanınmış bir isim olan ve günlük 238 milyon kullanıcı sayılan hizmetteki gerçek spam ve sahte hesap sayısını hesaplamaya teşvik edilmediği iddiasında bulunan Zatko, şikayetinde çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİMLERİ VAR"

Twitter'dan kovulan Zatko, Twitter'ın yaklaşık 7 bin çalışanının yaklaşık yarısının, kullanıcıların hassas kişisel verilerine (telefon numaraları gibi) ve dahili yazılıma (hizmetin nasıl çalıştığını değiştirmek için) erişimi olduğunu ve bu erişimin yakından izlenmediğini belirtti. Ayrıca binlerce dizüstü bilgisayarın Twitter'ın kaynak kodunun tam kopyalarını içerdiğini iddia etti.

"YANLIŞ VE YANILTICI AÇIKLAMALAR"

2010 yılında Twitter, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile tüketicilerin kişisel bilgilerini korumadığı yönündeki suçlamaları çözmüştü. Ancak Zatko, Twitter'ın kullanıcılara ve FTC'ye defalarca bu anlaşmayı ihlal ederek "yanlış ve yanıltıcı açıklamalar" yaptığı söyledi.

10 MİLYON DOLARA KADAR BONUS...

Twitter, sürekli olarak aylık aktif kullanıcıların yüzde 5'inden daha azının botlar, sahte hesaplar veya spam hesaplardan oluştuğunu iddia etti. Musk ile fikir ayrılığı yaşadıkları en önemli konu da buydu. Zatko ise Twitter'ın bunu ölçme yönteminin yanıltıcı olduğunu ve yöneticilerin spam ve botları kaldırmak yerine 10 milyon dolara kadar çıkan bonuslarla kullanıcı sayılarını artırmak için teşvik edildiğini kaydetti.

TWITTER'DAN YANIT

Twitter sözcüsü Rebecca Hahn, Zatko'nun iddialarına yanıt olarak, "Twitter, platformumuzdaki spam hesapların yüzdesi ve genel olarak platformda spam ile mücadele etmek için yaptığımız çalışmalar hakkındaki açıklamalarımızın tamamen yanındadır" dedi.

KANITLANIRSA ELON MUSK'I HAKLI ÇIKARTACAK

Kaynaklara göre FTC şu anda Zatko'nun şikayeti inceliyor. Zatko'nun suçlamalarının doğru olduğu kanıtlanırsa büyük olasılıkla Twitter'a para cezası veya cezaları uygulanacak. Şikayet, Elon Musk ile Twitter arasında devam eden "savaşı" da etkileyecek. Çünkü bu, Musk'ın Twitter'ın platformdaki bot ve spam hesap sayısı hakkında yalan söylediği suçlamasını haklı çıkartacak. Böylece Musk'ın mahkemede eli güçlenecek.

