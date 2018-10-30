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Köy bakkalından, 'hasat bitti, borcu getirin' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

TOKAT merkeze bağlı Madas köyünde bakkal İsmail Damar (57) köyde alacaklarını tahsil edemeyince dükkanına, "Bakkala borcu olanlar ödesin.

Köy bakkalından, 'hasat bitti, borcu getirin' uyarısı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkeze bağlı Madas köyünde bakkal İsmail Damar (57) köyde alacaklarını tahsil edemeyince dükkanına, "Bakkala borcu olanlar ödesin. Avans çıktı, orak bitti, harman geçti, nohut koptu. Neyi bekliyorsun ey vatandaş" yazısı astı.
Kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki 450 nüfuslu Madas köyünde, 7 yıl önce bakkal açan evli ve 4 çocuk babası İsmail Damar, köylülerin hasat dönemi ödemesine göre veresiye yöntemiyle satış yapmaya başladı. İlk dönemlerde köylüler borçlarını tarlalarındaki ürünlerin hasadını yaptıktan sonra ödedi. Ancak son 3 yıl içerisinde ise köylülerden birçoğu, köyün tek bakkalı Damar'a ödemelerini yapmadı. İsmail Damar bunun üzerine dükkanın kapısında bulunan buzdolabının üzerine "Bakkala borcu olanlar ödesin. Avans çıktı, orak bitti, harman geçti, nohut koptu. Neyi bekliyorsun ey vatandaş" yazısı astı.
'HİZMETİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUM'
Doğma büyüme Madas'lı olduğunu ve 7 yıldır köyde bakkal işlettiğini söyleyen İsmail Damar yaklaşık 60 kişinin borcu bulunduğunu belirterek, "Hizmet veriyorum ama hizmetin karşılığını bulamıyorum. Bu köyün dört tane mahsulü var. Onların da hasat dönemi bitti. Veresiye alıyor gidiyorlar, sonra para yok. Borcu olanların sadece bir kısmı ödeme yaptı. Çoğunda ses yok. Bu yüzden yazı astım. Bakkalı kapatmayı düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Halkta para yok. Yaklaşık 20-25 bin lira alacağım var. Malzeme getiren toptancılar astığım yazının fotoğraflarını çekiyor, sosyal medyada paylaşıyor. Köyde borcu olanlar bakıyor, hiçbir şey olmamış gibi gülüp geçiyor. Tınlamıyor yani. Hâlâ veresiye veriyorum. Köyün çocuğu olduğum için kimseyi kıramıyorum. Yüzüm yumuşak. İflasın eşiğindeyim şu anda" dedi.
Veresiye borcu olan köylüler ise konuşmaktan kaçındı.

FOTOĞRAFLI

Köy bakkalından, 'hasat bitti, borcu getirin' uyarısıKöy bakkalından, 'hasat bitti, borcu getirin' uyarısıKöy bakkalından, 'hasat bitti, borcu getirin' uyarısıKöy bakkalından, 'hasat bitti, borcu getirin' uyarısı

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