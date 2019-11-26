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Köy çocukları "hamsi burger" ile tanışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta, Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Hande Yılmazer tarafından üretilen "hamsi burger"lerin köy çocuklarına ulaştırılması için çalışma başlatıldı - Hande Yılmazer: - "Hamsi besin değeri açısından çok önemli bir balık türü. Mutlaka çocuklarımız bolca tüketmeliler. O nedenle köy çocuklarımıza yönelik bir hazırlığımız var"

SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta, Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Hande Yılmazer tarafından üretilen "hamsi burger"lerin bir proje ile köy çocuklarına ulaştırılması hedefleniyor.

Sinop'ta faaliyet gösteren Usta Öğreticiler Derneğince yürütülen sağlıklı yaşam ve beslenme çalışmaları kapsamında Dernek Başkan Yardımcısı Hande Yılmazer ve arkadaşları tarafından hazırlanan hamsi burgerler görücüye çıktı.

İlk olarak geçtiğimiz günlerde kentte düzenlenen Lakerda Festivali'nde katılımcıların beğenisine sunulan ve çok beğenilen hamsi burgerin köy çocuklarına da ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Hande Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi köftesinin çok uzun yıllardır yapıldığını ancak çocukların günümüzde pek tüketmediklerini söyledi.

Besin değeri yüksek hamsiyi çocukların daha fazla tüketmeleri gerektiğine işaret eden Yılmazer, "Yaptığımız bu çalışmayla umuyoruz ki çocuklar daha fazla hamsi tüketecek." dedi.

Balık kenti Sinop'ta köy çocuklarının daha çok balık tüketebilmesi için derneklerle çalıştıklarını ve çok sayıda köy çocuğuna ulaşabilmek için hazırlık yaptıklarını anlatan Yılmazer, "Biz hamsi burger tüketiminin artmasını istiyoruz. Hamsi besin değeri açısından çok önemli bir balık türü. Mutlaka çocuklarımız bolca tüketmeliler. O nedenle köy çocuklarımıza yönelik bir hazırlığımız var. Şu an güzel bir çalışmanın hazırlığı içindeyiz. İnşallah kısa sürede köylerde yaşayan çocuklarımız hamsi burger ile tanışacak." diye konuştu.

Yılmazer, hamsi burger ile balık tüketiminin çeşitleneceğini ifade etti.

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Burger Hamsi Hande Yılmazer köy çocukları sinop

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