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Köy çocukları havuzla tanışıp yüzme öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

Kastamonu'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy okullarındaki çocuklara da yüzme öğretiliyor - Elyakut köyünden kent merkezine getirilen öğrenciler ilk yüzme derslerini aldı - Yüzme antrenörü Serpil Duacıgil: - "Çevre ilçelerde, köylerde ve merkezde yüzme bilmeyen, havuz görmemiş, suyla tanışmamış öğrencilerimize burada yüzme öğretiyoruz"

Kastamonu'da, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy okullarındaki 3 ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrencilere yüzme öğretiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde Kastamonu'da binin üzerinde öğrenciye, Hasan Doğan Spor Tesisi'ndeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda yüzme öğretilmesi için çalışma başlatıldı.

Köy okulları başta olmak üzere il genelindeki çeşitli okullardan servislerle getirilen öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ikinci Yüz Günlük Eylem Planı çerçevesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"nin hayata geçirildiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçlarla öğrencilerin gruplar halinde yüzmeye getirildiğini kaydeden Erdoğan, "Tesisimize getirilen öğrenciler, antrenörlerimiz eşliğinde güvenli bir şekilde temel yüzme eğitimi alıyor." dedi.

Projenin yaklaşık 3 ay devam edeceğini belirten Akbıyık, "Kastamonu'da yüzme eğitimi alacak öğrenci sayısını bin olarak belirledik ama bu sayının artıp bin 300'e kadar çıkacağını düşünüyorum. Bugün Elyakut köyünde okuyan öğrencilerimiz yüzme eğitimi alacak." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Serpil Duacıgil ise çok güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Çocuklarla beraber güzel bir projeye başladık. Çevre ilçelerde, köylerde ve merkezde hiç yüzme bilmeyen, havuz görmemiş, suyla tanışmamış öğrencilerimize burada yüzme öğretiyoruz. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu gördükçe bizdeki heves de artıyor. Onlar geldikçe biz de mutlu oluyoruz."

Öğrencilerden Atakan Tosunoğlu da hayatında ilk kez havuza geldiğini belirterek, "İlk kez buraya geldim. Hiç yüzmeyi bilmiyordum. Hocamız bize yüzmeyi öğretiyor. Biz de yavaş yavaş öğreniyoruz." dedi.

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