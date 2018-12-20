Köy çocukları havuzla tanışıp yüzme öğreniyor

Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ikinci Yüz Günlük Eylem Planı çerçevesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"nin hayata geçirildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde Kastamonu'da binin üzerinde öğrenciye, Hasan Doğan Spor Tesisi'ndeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda yüzme öğretilmesi için çalışma başlatıldı.

Projenin yaklaşık 3 ay devam edeceğini belirten Akbıyık, "Kastamonu'da yüzme eğitimi alacak öğrenci sayısını bin olarak belirledik ama bu sayının artıp bin 300'e kadar çıkacağını düşünüyorum. Bugün Elyakut köyünde okuyan öğrencilerimiz yüzme eğitimi alacak." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Serpil Duacıgil ise çok güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Çocuklarla beraber güzel bir projeye başladık. Çevre ilçelerde, köylerde ve merkezde hiç yüzme bilmeyen, havuz görmemiş, suyla tanışmamış öğrencilerimize burada yüzme öğretiyoruz. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu gördükçe bizdeki heves de artıyor. Onlar geldikçe biz de mutlu oluyoruz."

Öğrencilerden Atakan Tosunoğlu da hayatında ilk kez havuza geldiğini belirterek, "İlk kez buraya geldim. Hiç yüzmeyi bilmiyordum. Hocamız bize yüzmeyi öğretiyor. Biz de yavaş yavaş öğreniyoruz." dedi.

