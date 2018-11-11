HABER

Köy çocukları tiyatroyla tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

KARS Valiliği'nin koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen 'Sahne Zamanı' projesinde, çocuklar için tiyatro şenliği düzenlendi.

Köy çocukları tiyatroyla tanıştı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Valiliği'nin koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen 'Sahne Zamanı' projesinde, çocuklar için tiyatro şenliği düzenlendi. 10 okuldan 200 öğrencinin aldığı 5 aylık eğitim sonrası sergiledikleri oyunları, köy ve mahalle okullarından taşınan öğrenciler izliyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Sahne Zamanı' projesinde, 10 okulda, 200 öğrenciye tiyatro eğitimi verildi. Eğitim sırasında öğrencilere kostüm, dekor ve gerekli malzemeler temin edildi. 5 aylık eğitimin ardından öğrenciler, okullar tarafından hazırlanan tiyatro oyunlarını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kars Halk Eğitim Merkezi salonlarında sahnelemeye başladı.
Tamamı köy ve merkeze ulaşımı zor olan mahallelerdeki okullardan bin öğrenci, taşıma hizmeti ile bu oyunları izlemek için kent merkezine taşınıyor. Tiyatroyu izleyen öğrenciler öğretmenevinde yemek yedikten sonra tekrar okullarına bırakımıyor. Etkinliklere katılan her öğrenciye çikolata ve meyve suyu ikram ediliyor.
Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda devam eden tiyatro gösterilerinde sahneye çıkan öğrenciler, performanslarıyla parmak ısırttı. Tiyatro oyunlarını izlemeye köylerden gelen öğrenciler hem tiyatro izlemenin keyfini çıkarıyor, hem de oyunlar başlamadan yapılan çeşitli yarışmalara katılıyor. Balon patlatma yarışmasında bir kız çocuğunun verdiği mücadele ise renkli görüntülere sahne oldu. Tiyatro izlemeye gelen tüm öğrencilere aynı zamanda çeşitli oyuncaklar hediye edildi.
Oynayan ve izleyen öğrenciler arasında oluşan gönül bağı, kaynaşma ve dayanışma; organizasyonun amacına ulaştığını da gözler önüne serdi. Proje Koordinatörü Ali Kasım Bulut, okulların ve öğrencilerin ilgisinin sevindirici olduğunu söyledi. Bulut ayrıca, bu tür etkinliklerle tiyatro kabiliyeti olan öğrencileri de tespit etmiş olduklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Köy çocukları tiyatroyla tanıştıKöy çocukları tiyatroyla tanıştıKöy çocukları tiyatroyla tanıştıKöy çocukları tiyatroyla tanıştı

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişmeİbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme
Ömer Yasir'in düzenli fizik tedavi ihtiyacı varÖmer Yasir'in düzenli fizik tedavi ihtiyacı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den 'Rüyamda Allah'ı çok görürüm' diyen akademisyen için savunma

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den 'Rüyamda Allah'ı çok görürüm' diyen akademisyen için savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.