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Köy çocuklarından Mehmetçiğe ebruli selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:49 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki öğrenciler, ebru sanatı ile 'Her Türk asker doğar' yazıp, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek verdi.  Tatvan ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Benekli Ortaokulu'ndaki öğrencilere ebru sanatı yapmayı öğretti.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki öğrenciler, ebru sanatı ile 'Her Türk asker doğar' yazıp, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek verdi.

Tatvan ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Benekli Ortaokulu'ndaki öğrencilere ebru sanatı yapmayı öğretti. Öğrenciler de aldıkları eğitim sayesinde, 'Her Türk asker doğar' cümlesini ebru sanatıyla yazarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler yaptıkları ebrularla kareografi de yaptı. Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, başlattıkları proje kapsamında Bitlis’te ebru sanatı ile tanışmamış köy öğrencisi kalmayacağını söyledi.

Hancı, çocuklara hem ebru öğretip hem de vatan sevgisini aşılamak için sınırdaki Mehmetçik’e selam gönderdiklerini anlattı. İlk etapta 7 köy okulundan 3 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Hancı, "Biz bu projeyi özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki köy okullarında ebru sanatını görmemiş ve tanışmamış çocuklarımıza taşımak amaçlı yaptık. İlk olarak Tatvan’a bağlı Benekli Ortaokulu'na geldik. Buradaki çocuklarımızla beraber ebru sanatını yaptık. Onların sevinci, bize büyük mutulluk yaşattı. Her birine de tek tek bu sanatı anlattık. Mehmetçiklerimiz için de özel bir çalışma yaptık ve onların yanında olduğumuzu gösterdik"dedi.

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