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Köy çocuklarını ayakkabıyla sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

KARS’ta, 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sloganıyla yola çıkan Taner Güneş, daha önce oyuncak dağıttığı çocukları bayram öncesi ayakkabı ile sevindirdi.

Köy çocuklarını ayakkabıyla sevindirdi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta, 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sloganıyla yola çıkan Taner Güneş, daha önce oyuncak dağıttığı çocukları bayram öncesi ayakkabı ile sevindirdi.
Küçük yaşta babasını kaybeden Karslı Taner Güneş, 2 yıl önce sosyal medya üzerinden başlattığı 'Bir Oyuncak da Sen Ver' kampanyasıyla çocuklara el uzatmaya devam ediyor. Daha önce Kars’ın 382 köyünden 100'üne giderek oyuncak dağıtan Güneş, Kurban Bayramı öncesi çocuklara ayakkabı dağıttı. Güneş, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile topladığı ayakkabıları, otomobiliyle Digor ilçesine bağlı Hasancan köyüne götürüp, köy okulunun bahçesinde toplanan çocuklara dağıttı. 30 çocuk ayakkabılarını alıp sevinçle evlerinin yolunu tutarken Taner Güneş, "Minik kardeşlerimiz bayrama yeni ayakkabılarıyla girecek. Duyarlı olan destek olan bütün takipçilerimize sonsuz minnettarız. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Çocuk gülerse dünya güler. Oyuncaksız çocuk kalmasın" dedi.

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Köy çocuklarını ayakkabıyla sevindirdiKöy çocuklarını ayakkabıyla sevindirdiKöy çocuklarını ayakkabıyla sevindirdiKöy çocuklarını ayakkabıyla sevindirdi

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