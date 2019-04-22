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Köy çocuklarının bayram kıyafetleri Suriyeli kadınlardan

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Karahamzalı İlköğretim Okulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sergileyecekleri gösterilerin kıyafetleri, Suriyeli ve Somalili annelerin elinden çıktı - Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi gönüllüsü 28'i Suriyeli, 2'si Somalili 30 kursiyer, iki ay süren Sosyal Uyum Programı kapsamında, aralarında Suriyeli öğrencilerin de olduğu miniklerin bayram sevincine eşlik etti

DUYGU YENER - Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Karahamzalı İlköğretim Okulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sergileyecekleri gösterilerin kıyafetleri, Suriyeli ve Somalili annelerin elinden çıktı.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Sosyal Uyum Programı kapsamında yer alan kursiyerlerle saha çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında ilk olarak bir köy okulu tespit edildi. Ankara Toplum Merkezi bünyesinde gönüllü çalışan 28'i Suriyeli, 2'si Somalili toplam 30 biçki-dikiş kursiyeri, kostümler için öğrencilerin ölçülerini aldı.

Dikilen kostümler daha sonra öğrencilerle prova edildi, gerekli değişiklikler yapıldı, farklı uyruktaki Karahamzalı İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı için hazır hale getirildi.

İki aylık çalışmanın sonunda Sosyal Uyum Programı kapsamında Ankara Toplum Merkezi gönüllüsü kursiyerler de 23 Nisan programına katılarak kostümlerini diktikleri öğrencilerin gösterilerini izledi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kostüm Türk Kızılay

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