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Köy çocuklarının oyuncak ve pamuk şeker sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Samsun'da iki arkadaşın, sosyal medya üzerinde "Bana bir oyuncak alır mısın?" sloganıyla başlattığı kampanya ile köyde yaşayan 110 çocuğa oyuncak ve pamuk şeker dağıtıldı

Samsun'da iki arkadaşın sosyal medya üzerinde "Bana bir oyuncak alır mısın?" sloganıyla başlattığı kampanya, köy çocuklarının sevinci oldu.

Alaçam ilçesinde yaşayan Samet Atasoy ve Havva Bozkurt, sosyal medyada izledikleri bir videodan etkilenerek köy çocukları için kampanya başlatmaya karar verdi.

"Bana bir oyuncak alır mısın?" sloganıyla başlatılan kampanya, sosyal medya üzerinden çok sayıda destek aldı.

Topladıkları oyuncaklarla Pelitbükü ve Uzunkıraç mahallelerine giden Atasoy ve Bozkurt, 110 çocuğa oyuncaklarla birlikte pamuk şeker dağıttı.

Çocuklar, aldıkları hediyeler karşısında büyük sevinç yaşadı.

Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirten Bozkurt, "Umarız ki bu tip projeler bizim etkilendiğimiz gibi izleyenleri etkiler ve projelerin çoğalmasını sağlar, daha mutlu çocuklar görmemize vesile olur." dedi.

Başlattıkları projeye, İstanbul, Bursa, Kırıkkale, Hatay, Muğla, Siirt, Ankara, Antalya, Van, Osmaniye, Sivas ve Malatya gibi birçok ilden destek aldıklarını belirten Atasoy, projenin başından sonuna kadar destek veren gönüllülere teşekkür etti.

Bir ay gibi kısa sürede onlarca çocuğun gülümsemesini sağladıklarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Havva Bozkurt ve Samet Atasoy, bundan sonra daha farklı projelerle köy çocuklarının mutluluğu için ellerinden geleni yapacaklarını kaydettiler.

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Alaçam oyuncak pamuk şekeri Samsun

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