Köy düğününde motorlu testere ile temsili tıraş

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyü, ilginç düğün gelenekleriyle dikkat çekiyor.

Düğün geleneklerinin yaşatıldığı Kızılçukur köyünde tıraş olacak damada motorlu testereyle temsili tıraş yapılırken, düğüne gelenlerin yüzlerine de ayakkabı boyası sürülüyor. Köy muhtarı Nevzat Güner, geleneklerini yaşatmak amacıyla düğünlerdeki şakaları sürdürdüklerini söyledi. Güner, "Köy odalarında bu şakalar eğlence amacıyla yapılırdı. Köylerde kuaförler olmadığı için bu tip eğlencelerde çok olurdu. 30 yıl öncesine kadar bunlar bu odalarda yapılırdı. Şimdi düğünlerde meydanda damatlara motorlu testere ile şaka yapılıyor" dedi.

DAVETLİLERE DE AYAKKABI BOYASI SÜRÜYORLAR

Geleneklere göre düğüne gelenlerden isteyenlerin yüzüne de ayakkabı boyası sürülüyor. Düğünlerde eziyet haline gelen şakalar için her zaman 3-4 gönüllü çıktığını anlatan köy muhtarı Nevzat Güner, "Gelen misafirlerin arasından gönüllü olan kişileri düğün eğlencesi esnasında köy meydanında berber ve çırağı tarafından sandalyeye oturtularak yüzlerine ve saçlarına büyük fırçayla ayakkabı boyası sürülüp ayrıca kül ve kum serpiştiriliyor. Daha sonra zinciri sökülmüş ve gaması kilitlenmiş hiçbir tehlikesi bulunmayan motorlu testereyi çalıştırarak biraz gürültülü de olsa temsili tıraş yapılıp müşteri berberin talep ettiği ücreti vermek zorunda. Toplanan tıraş parasını ise köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy gençlik başına teslim ediyoruz. Tıraş olan davetliler baş ve üzerlerine sürülen boya, kül ve kum karışımını temizlemek için epeyce uğraş veriyorlar. Şakalarımız ağır olsa da düğünlerde tıraş için 3-4 gönüllü çıkıyor ve geleneklerimize sürdürmek adına bu eziyete katlanıyorlar" diye konuştu.

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