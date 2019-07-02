HABER

Köy düğününde motorlu testere ile tıraş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde düğünlerde davetlilerin yüzlerine ayakkabı boyası sürülerek, zinciri sökülüp gaması kilitlenmiş motorlu testere ile temsili tıraş yapılıyor.Köy Muhtarı Nevzat Güner, eski gelenekleri yaşatma adına düğüne katılan davetlilere bazı ağır şakalar yaptıklarını söyledi.

Köy düğününde motorlu testere ile tıraş

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde düğünlerde davetlilerin yüzlerine ayakkabı boyası sürülerek, zinciri sökülüp gaması kilitlenmiş motorlu testere ile temsili tıraş yapılıyor.
Köy Muhtarı Nevzat Güner, eski gelenekleri yaşatma adına düğüne katılan davetlilere bazı ağır şakalar yaptıklarını söyledi. Güner, "Bu şakaların başında motorlu testere ile temsili tıraş etme geleneği yer alıyor. Düğünlere davet edilen köylüler ya da dışarıdan gelen misafirlerin arasından gönüllü olan kişileri düğün eğlencesi esnasında köy meydanında berber ve çırağı tarafından sandalyeye oturtularak yüzlerine ve saçlarına büyük fırçayla ayakkabı boyası sürülüp ayrıca kül ve kum serpiştiriliyor. Daha sonra zinciri sökülmüş ve gaması kilitlenmiş hiçbir tehlikesi bulunmayan motorlu testereyi çalıştırarak biraz gürültülü de olsa temsili tıraş yapılıp müşteri berberin talep ettiği ücreti vermek zorunda. Toplanan tıraş parasını ise köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy gençlik başına teslim ediyoruz. Tıraş olan davetliler baş ve üzerlerine sürülen boya, kül ve kum karışımını temizlemek için epeyce uğraş veriyorlar. Şakalarımız ağır olsa da düğünlerde tıraş için 3-4 gönüllü çıkıyor ve geleneklerimize sürdürmek adına bu eziyete katlanıyorlar” diye konuştu.

Köy düğününde motorlu testere ile tıraş

Köy düğününde motorlu testere ile tıraş

Köy düğününde motorlu testere ile tıraş

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kestiBüyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti
Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktıKargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan işten çıkarma haberleriyle ilgili açıklama

Belediyeden işten çıkarma haberleriyle ilgili flaş açıklama

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Son dakika! Jandarma'dan üç ilde operasyon: Uzi suikast silahı ele geçirildi

Jandarma'dan üç ilde operasyon: Suikast silahı ele geçirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika İstanbul'da operasyon! Polisi görünce banyonun camından attı ama...

Polisi görünce banyonun camından attı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.