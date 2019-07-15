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Köy ekmeği satmaya giderken kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde köy ekmeği satarak geçimini sağlayan İsmail Aslan (55), kullandığı hafif ticari aracın refüjdeki su kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Köy ekmeği satmaya giderken kazada öldü

Ender DURMAZ/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde köy ekmeği satarak geçimini sağlayan İsmail Aslan (55), kullandığı hafif ticari aracın refüjdeki su kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, Susurluk ilçesi, Aziziye köyü mevkiinde meydana geldi. Köyde yaptırdığı yöreye özgü ekmekleri ilçeye götürüp satan İsmail Aslan, yönetimindeki 16 ADT 908 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada, beton zemin ile araç arasında sıkışan İsmail Aslan, yaşamını yitirdi.
Aslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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