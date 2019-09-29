Köy enstitüsü öğretmenleri belgesele konu oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin yazdıkları mektuptan yola çıkarak hikayeleştirilen "Bu işte bir umut var" isimli belgeselin ilk gösterimi Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı, köy enstitülerinin kurucusu ve öğretmen Hasan Ali Yücel döneminde köy okullarına öğretmen yetiştirmek için kurulan ve 1954 yılında kapatılan enstitülerden mezun olan öğretmenlerin yazdığı mektuplardan etkilenen yönetmen Jale İncekol, "Bu işte bir umut var" adlı belgesel çekti.

Denizli Sanayisi ve İşadamları Derneğince organize edilen belgeselin galasına, başrolü oynayan Sivas Yıldızeli, Pamukpınar Köy Enstitüsü'nü bitiren ve 22 yıl köy okulunda öğretmenlik yapan 83 yaşındaki Yücel Güngör, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gala öncesinde davetliler antik kenti gezerek kazı başkanı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten bilgi aldı.