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Köy evinde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Köy evinde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Bülent A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İçkileri içiyorum. Sana da vereyim mi?" dedi.

Aksaray İl Jardarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağlayan Köyü'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenlendi. Baskında Bülent A. (33), Mustafa A.( 43), Resul A.(44) ve Salman D.(52) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bidonlar içerisinde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa A., Resul A. ve Salman D. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Bülent A. ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni çekip ne yapacaksın? İçkileri içiyordum. Sana da vereyim mi gel. Bu zaten sarhoş bir de gazetecilik yapıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Köy evinde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi

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