Köy halkı, suyu alkışlarla karşıladı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) - MUŞ'un Varto ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki 60 haneli, 200 nüfuslu Baltaş köyüne, yapılan sondaj çalışmasıyla getirilen su, köylüler tarafından alkışlarla karşılandı. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Nuri Çetin, "Bayramdan sonra Baltaş köyümüzdeki evlere su bağlanacak" dedi.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki 60 haneli ve 200 nüfuslu Baltaş köyünde yaklaşık 35 yıldır yaşanan su sıkıntısı giderildi. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Çetin, son 2 yıldır terörün olmadığı köylere, huzurla birlikte hizmetin de götürüldüğünü söyledi. Çetin, yapılan sondaj çalışması sonucu 1 haftada yaklaşık 40 metrede yeteri kadar su çıktığını belirtti. Bu suyun sevincini İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail terzi ile beraber köylülerle paylaşan Çetin, alkışlarla karşılandı. Köylülere hitap eden Çetin, "Buralar terörün olduğu uzak köylerimizden biriydi. Terörü bitme noktasına getirdik. Sırada halka hizmet var. Bayramdan sonra Baltaş köyümüzdeki evlere su bağlanacak. Çok güzel bir şu çıktı. Vatandaşların hepsi suyun başına geldiler. Biz devlet olarak merkezde insanı aldık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Vatandaşın her türlü isteği, özellikle yaşamı ilgilendiren destekler önemlidir. Varto gibi bir ilçede 87 köye içme suyu projesi yaptık. Nerdeyse su sorunu sıfıra indirdik. Bundan sonra yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız olacak. Bayramdan sonra evlere su vereceğiz. İnşallah bayramdan sonra bu suyu çay yapıp içeceğiz. Huzur olduğu için artık hizmet her yerde var" diye konuştu.

'BURALARI CENNETE ÇEVİRECEĞİZ'

"Su hayattır" diyen köy sakini Hülya Gül ise "İzmir'de 22 yıldır çevre mühendisi olarak görev yapıyorum. Köye her yazın tatile geliriz. Daha önceleri yani küçükken hatırlıyorum, kovalara doldurduğumuz suyla yıkanıyorduk. Verimli topraklarımızı ekemiyorduk. Çok acınacak bir durumdaydık. Suyla birlikte köyümüze hayat geldi. Buraları cennete çevireceğiz" dedi.

Köy muhtarı Hasan Işık da "1984 yılında alınan su yetersiz çıktı. Suyumuz bu sene tamamen kurudu. Daha önceleri köyde çeşmede kuyruk vardı. Kovalarla kadınlar su taşıyordu. Şimdi köyde hayat yeni başlıyor. Artık kadınlarımız rahat edecek. Suyun olmadığı yerde yaşam çok zor oluyor" diye konuştu.