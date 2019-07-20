HABER

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi tarafından Altınköy Açık Hava Müzesi’nde düzenlenen “5.

Altındağ Belediyesi tarafından Altınköy Açık Hava Müzesi’nde düzenlenen “5. Hasat Şenliği” başladı. Şenlikteki etkinliklerle köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı.
Köy yaşantısının güzelliğinin ve toprağın bereketinin gözler önüne serildiği şenlikte, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak kendisine verilen tırpanı köy meydanında bileyledikten sonra ziyaretçiler ile birlikte buğday tarlasına yürüdü. Başkan Yardımcısı Karabudak, ekinleri biçtikten sonra harman yerinde atlar ile düven sürdü. Buğdayların patoza vurulmasının ardından hasat, öğütüldükten sonra una, daha sonra da ekmeğe dönüştürülerek Ankaralıların, buğdayın ekmek olma yolcuğuna tanıklık etmesi sağlandı.

“Bugün burada, köydeki üretimi, yaşantı tarzlarını yaşamak istedik”
Hasat Şenliği’nin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, “Biliyorsunuz ki köylü milletin efendisidir. Bugün burada, köydeki üretimi, yaşantı tarzlarını yaşamak istedik. Hep beraber köylülerimiz, meclis üyelerimizle, arkadaşlarımız ve dostlarımız ile bugünü yaşadık. Eski günlerimizi yad ettik. Gerçekten, hem bu işin ne kadar zor olduğunu hem de zorluk içerisinde güzelliklerin yaşandığını görmüş olduk. Köylü milletin efendisidir dedim gerçekten önemli. Çünkü bugün bizler doğal ürünler güzel şeyler yiyebiliyorsak onların ürettikleri şeyler sayesinde yiyebiliyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar bu konuları daha da önemseyerek daha da büyüterek güzelleştireceğiz. Belediye Başkanımız Asım Balcı’nın en büyük özelliği de yerli halkın isteği doğrultusunda yerel hareketi daha da canlandırma. Biz her alanda olduğu gibi bu alanda da olacağız” dedi.
Hafta sonunu değerlendirmek için şenliğe katıldığını ifade eden Serdar Kaygısız, “Fotoğraf makinemle geldim. Hem fotoğraf çektim hem de köy yaşantısına Ankara’da uzak olduğumuz için Altındağ Belediyesinin böyle bir imkanı vardı. Burada köy yaşamını görmüş olduk” diye konuştu.
Köy meydanında türküler söyleyerek ziyaretçileri eğlendiren al yazmalı kızlardan Ceren Arslanboğa, “Her sene olduğu gibi hasat şenliğimiz var. İnsanları eskiden olduğu gibi eski gelenek ve göreneklerimize ait, şehirden uzak akıllarında az da olsa bir iz bir anı bırakmaya çalışıyoruz. Onlara bu şekilde maniler ve türküler söyleyerek eğlendiriyoruz” şeklinde konuştu.
Gün boyu devam eden şenlikte misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulurken, etkinlikler sayesinde ziyaretçiler, buğday tanesinin ekmek olma yolculuğuna yakından tanıklık etmiş oldu.

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı

Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehide acı veda! Babası askeri üniformasıyla geldi

Düzce Valiliği'nden önemli sel felaketi açıklaması

Düzce Valiliği'nden sel felaketi açıklaması

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Bakan Çavuşoğlu Mike Pompeo ile görüştü

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.