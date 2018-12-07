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Köy imamından çocuk istismarına rezil savunma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 5 yaşındaki kız çocuğuna odunlukta cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen K.Ü. hakkında dava açıldı. Köyde imam olarak görev yapan K.Ü., "Civcivleri görmediği için kollarından tutup kaldırdım" diye kendini savundu. Müftülük, açığa aldığı K.Ü. hakkında soruşturma başlattı.

Köy imamından çocuk istismarına rezil savunma!

Olay 14 Mayıs'ta Kocaeli'nin bir köyünde meydana geldi. Köyde 15 yıldır imam olarak görev yapan K.Ü., iddiaya göre 5 yaşındaki E.B.'yi kendisine ait odunluğa götürdü. Küçük çocuğun 'Amca gıdıklanıyorum' diye bağırması üzerine olay yerine anne A.B. geldi.
Küçük çocuk, yaşadıklarını anlatınca aile CİMER üzerinden şikayette bulundu. Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagoglar eşliğinde çocukla konuşuldu, ifadeleri tutarlı bulundu.

"CİVCİVLERİ GÖRMESİ İÇİN KALDIRDIM"

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, gözaltına alınan K.Ü. ifadesinde, çocuğun odunluğa kendi isteğiyle civcivlere bakmak için girdiğini belirterek, "Civcivleri görmediği için kollarından tutarak kaldırdım" dedi. Tutuklanan K.Ü. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçlaması ile dava açıldı.

CİNSEL İÇERİKLİ CD'LER EVİNDEN ÇIKTI

K.Ü.'nün evinde yapılan aramada ele geçirilen porno CD de mahkeme kayıtlarına geçirildi. İlk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen K.Ü, Kocaeli Müftülüğü'nce açığa aldı ve hakkında soruşturma başlattı.

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Kocaeli taciz cinsel istismar

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