HABER

Köy kahvaltısından zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 1'i öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

BURSA'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü sabahı ailece gittikleri restoranda köy kahvaltısı yaptıktan sonra rahatsızlanan kayınvalide öldü, damat hastanede tedavi altına alındı.

Köy kahvaltısından zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 1'i öldü

Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü sabahı ailece gittikleri restoranda köy kahvaltısı yaptıktan sonra rahatsızlanan kayınvalide öldü, damat hastanede tedavi altına alındı. Bir başka müşterinin de aynı şikayetle hastaneye yatırıldığı olayla ilgili gözaltına alınan restoran sahibi, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Bayram süresince 3 bin müşteriyi ağırladıklarını bildiren restoran yetkilileri, iddiaları kabul etmezken, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı görevlileri, kahvaltıda yenilen ürünlerden numune aldı.
Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 5 Haziran sabahı, Yıldırım ilçesinde bir restoranda ailece köy kahvaltısı yapan Sertaç Özdemir (41) ile kayınvalidesi Meryem İlhan (78), mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Aynı yerde kahvaltı eden bir başka müşteri de yine aynı şikayetle hastaneye götürüldü. Zehirlenme belirtisi gösteren Özdemir ve İlhan ile adı açıklanmayan 3'üncü kişi, tedavi altına alındı. Taburcu edilerek evine gönderilen Meryem İlhan. zehirlenme olayından 4 gün sonra yeniden fenalaştı. Yakınları tarafından ikinci kez hastaneye götürülen İlhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün gece hayatını kaybetti. İlhan'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, halen hastanede tedavi altında tutulan Sertaç Özdemir, "Bayramın ikinci günü ailem ve akrabalarımla kahvaltıya gittik. Güzel zaman geçirdik. Aradan birkaç saat geçtikten sonra mide bulantısı başladı. Yedi, sekiz saat sonra daha da fenalaştık. Hastaneye geldik. Kayınvalidemi dün gece kaybettik. Hem jandarma hem polis, tahkikat başlattı. İfademizi aldılar" dedi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan restoran sahibi H.K. ise çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
'3 BİN KİŞİYİ AĞIRLADIK, İDDİAYI KABUL ETMİYORUZ'
İddialar üzerine restoran adına açıklama yapan İşletme Müdürü Eylül Koç, şunları söyledi:
"Ramazan Bayramı'nda 3 bin müşterimizi restoranımızda ağırladık. Bu iddiayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bayramda ya da bayram haricindeki tüm zamanlarda işletmemizde tüm gıda ürünlerinin her an denetimleri yapılıyor. Barkod sistemiyle ürünlerimiz takip ediliyor. Son kullanma tarihli ürünlere karşı da hassasiyetle denetim yapılıyor. Öte yandan kullandığımız ürünlerin kalitesine, çalışanlarımızın hijyen anlayışına güveniyoruz. Olayın ardından Tarım İl Müdürlüğü'nden, Sağlık Bakanlığı'ndan ve bazı kurumlardan denetime geldiler. Tüm incelemeleri yapıp, numune ürünler aldılar. Olumsuz hiçbir bulguya rastlanmadı.
Hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyoruz ancak işletmemize yönelik iddiaları kabul etmiyoruz."

FOTOĞRAFLI

Köy kahvaltısından zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 1'i öldüKöy kahvaltısından zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 1'i öldüKöy kahvaltısından zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 1'i öldüKöy kahvaltısından zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 1'i öldü

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü
Şehit Özel Harekat Müdürü Baysal’ın ismi kütüphanede yaşayacakŞehit Özel Harekat Müdürü Baysal’ın ismi kütüphanede yaşayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme!

Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

Liseli Sedef'ten kahreden haber!

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.