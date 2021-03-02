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Köy kahvesine ceza yağdı

02.03.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Köy kahvesine ceza yağdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yalnızçam Köyünde kısıtlamayı ihlal eden 8 kişiye idari para cezası verildi.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca kısıtlama tedbirleri kontrolü için yapılan denetimlerde Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Yalnızçam Köyü’nde sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde yer alan 21:30 sıralarında köy içerisinde bulunan kahvehane içerisinde işletme sahibi ile birlikte toplam 8 şahsın bulunduğu tespit edildi.İşletme sahibi E.A.

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yalnızçam Köyünde kısıtlamayı ihlal eden 8 kişiye idari para cezası verildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca kısıtlama tedbirleri kontrolü için yapılan denetimlerde Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Yalnızçam Köyü’nde sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde yer alan 21:30 sıralarında köy içerisinde bulunan kahvehane içerisinde işletme sahibi ile birlikte toplam 8 şahsın bulunduğu tespit edildi.
İşletme sahibi E.A. isimli şahsa işletmesinin kapalı olması gerektiği saatlerde açık olması sebebi ile 3 bin 469 TL, kahvehanede bulunan Ö.A, Y.U., E.U., M.K., E.A., V.Ş., O.S. isimli 7 şahsa kısıtlama saatlerinde sokağa çıktıkları için kişi başı 427 TL olmak üzere toplam 6 bin 469 TL idari yaptırım uygulandı.

Köy kahvesine ceza yağdı

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