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Köy kırsalında donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 23:22 | Son Güncelleme

Köy kırsalında donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde köy kırsalında kaybolan ve donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Hacılar köyüne ziyarete giden Mehmet Akbaba (32), havanın kararmasıyla birlikte kırsalda yolunu kaybetti.

Akbaba'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Akbaba'yı köye 10 kilometre mesafede bir dere yatağında buldu.

Jandarma ekiplerince ilçe merkezine götürülen Akbaba'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
donma tehlikesi Elazığ kaybolma köy kırsalı

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