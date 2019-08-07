Köy kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkezi kuruluşu Köy Koop, 81 ilde örgütleniyor. Köy Koop Genel Başkanı Eray Çiçek, "12 Eylül darbesi ile kapatılan ve yıllarca örgütlenmesi engellenen Köy Koop Bölge Birlikleri artık 30 ilde kurulabilir, 81 ilde örgütlenebilir hale geldi" dedi. Köy Koop Genel Başkanı Eray Çiçek, basın mensupları ile toplantıda bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Çiçek, "Köy Koop 1971’lerde kurulmuş bir yapı. Türk tarımının ve kırsal alanın o dönemlerde çok ciddi bir örgütü haline geldi. 657 tane değişik yerlerde fabrikası oldu. Türkiye’de yaşanan 12 Eylül darbesi sonrası Köy Koop kapatıldı. Bölge birliklerinin de yüzde 80’i dağıtıldı. Yöneticilerimiz içeri atıldı, yurt dışına kaçanlar oldu. 1999’da Köy Koop’u tekrar kurma çalışmaları başladığında elimizde avucumuzda hiçbir şey yoktu. 1999’da bölge başkanımız Durmuş Ali Sazaklı önderliğinde Köy Koop Merkez Birliği 8 kooperatif birleşerek kuruldu. Merkez birliği kurulma aşamasında bakanlık bize 80 ihtilalinde kapatılmamış bölgeler haricinde örgütlenemeyeceğimizi dikte etti. Kazanılmış hak doğmaması için adımızın da Köy Koop Bir olması için ısrarcı oldular. Bize ’Herhangi bir mal varlığınız ile ilgili talepte bulunmayacaksınız, örgütlenme ile ilgili talebiniz olmayacak’ denildi. Yıllarca örgütlenme konusundaki gayretler sonuçlandırılamadı" dedi.

"Türk kooperatifçiliği açısından çok önemli"

Genel Başkan Eray Çiçek, "Ben genel başkan olmadan önce bu sorunu çözebileceğimi, kaybettiğimiz mal varlıkları ile ilgili çalışma yapacağımı söylemiştim. Bakanlık nezdinde bu konuda girişimlerde bulundum. Bundan bir ay önce Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli ile görüştüm. Görüşmeler sonunda Türk kooperatifçiliğinin anası olan Köy Koop’a diğer kuruluşlar gibi fırsat eşitliğinin verilmesi gerektiğini izah ettik. Bu girişimler sonuç buldu. Ardından genelgede düzeltme yapıldı ve yeni bir uygulama ile bizim de ismimiz o genelgeye yazıldı. Şu an Köy Koop bölge birlikleri 30 ilde kurulabilir, 81 ilde örgütlenebilir hale geldi. Köy Koop 49 yıl sonra zincirlerinden kurtuldu. Bu gelişme Köy Koop camiası ve Türk kooperatifçiliği açısından çok önemli bir karar. Bu kararın alınması aşamasında bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim dışımızdaki kooperatifler birkaç alanda çalışabiliyor. Fakat Köy Koop’un alanı çok geniş. Halı üretebilir, enerji üzerine bile çalışma yapabiliriz "diye konuştu.



