HABER

Köy Koop 81 ilde örgütleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Köy kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkezi kuruluşu Köy Koop, 81 ilde örgütleniyor.

Köy Koop 81 ilde örgütleniyor

Köy kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkezi kuruluşu Köy Koop, 81 ilde örgütleniyor. Köy Koop Genel Başkanı Eray Çiçek, "12 Eylül darbesi ile kapatılan ve yıllarca örgütlenmesi engellenen Köy Koop Bölge Birlikleri artık 30 ilde kurulabilir, 81 ilde örgütlenebilir hale geldi" dedi.
Köy Koop Genel Başkanı Eray Çiçek, basın mensupları ile toplantıda bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Çiçek, "Köy Koop 1971’lerde kurulmuş bir yapı. Türk tarımının ve kırsal alanın o dönemlerde çok ciddi bir örgütü haline geldi. 657 tane değişik yerlerde fabrikası oldu. Türkiye’de yaşanan 12 Eylül darbesi sonrası Köy Koop kapatıldı. Bölge birliklerinin de yüzde 80’i dağıtıldı. Yöneticilerimiz içeri atıldı, yurt dışına kaçanlar oldu. 1999’da Köy Koop’u tekrar kurma çalışmaları başladığında elimizde avucumuzda hiçbir şey yoktu. 1999’da bölge başkanımız Durmuş Ali Sazaklı önderliğinde Köy Koop Merkez Birliği 8 kooperatif birleşerek kuruldu. Merkez birliği kurulma aşamasında bakanlık bize 80 ihtilalinde kapatılmamış bölgeler haricinde örgütlenemeyeceğimizi dikte etti. Kazanılmış hak doğmaması için adımızın da Köy Koop Bir olması için ısrarcı oldular. Bize ’Herhangi bir mal varlığınız ile ilgili talepte bulunmayacaksınız, örgütlenme ile ilgili talebiniz olmayacak’ denildi. Yıllarca örgütlenme konusundaki gayretler sonuçlandırılamadı" dedi.

"Türk kooperatifçiliği açısından çok önemli"
Genel Başkan Eray Çiçek, "Ben genel başkan olmadan önce bu sorunu çözebileceğimi, kaybettiğimiz mal varlıkları ile ilgili çalışma yapacağımı söylemiştim. Bakanlık nezdinde bu konuda girişimlerde bulundum. Bundan bir ay önce Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli ile görüştüm. Görüşmeler sonunda Türk kooperatifçiliğinin anası olan Köy Koop’a diğer kuruluşlar gibi fırsat eşitliğinin verilmesi gerektiğini izah ettik. Bu girişimler sonuç buldu. Ardından genelgede düzeltme yapıldı ve yeni bir uygulama ile bizim de ismimiz o genelgeye yazıldı. Şu an Köy Koop bölge birlikleri 30 ilde kurulabilir, 81 ilde örgütlenebilir hale geldi. Köy Koop 49 yıl sonra zincirlerinden kurtuldu. Bu gelişme Köy Koop camiası ve Türk kooperatifçiliği açısından çok önemli bir karar. Bu kararın alınması aşamasında bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim dışımızdaki kooperatifler birkaç alanda çalışabiliyor. Fakat Köy Koop’un alanı çok geniş. Halı üretebilir, enerji üzerine bile çalışma yapabiliriz "diye konuştu.

Köy Koop 81 ilde örgütleniyor

Köy Koop 81 ilde örgütleniyor

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumluAVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu
'Otobüse binerken yangın alarm sistemini sorun''Otobüse binerken yangın alarm sistemini sorun'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden emsal karar! 'AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu'

AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

Marmaris'te adaya terk edilen eşek kurtarıldı

Ada didik didik aranmıştı! Sevindiren haber bugün geldi

Trafiğe kapalı çekirdek yolunu görenler şaşkına dönüyor

Yer: Bursa! Görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 33 bini buldu

Sayıları 33 bini buldu

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Konya'da DEAŞ operasyonu!

Sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.