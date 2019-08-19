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Köy korucusu, aracında öldürülmüş bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, geçici köy korucusu Mustafa Maral, aracında silahla vurularak, öldürülmüş bulundu.

Köy korucusu, aracında öldürülmüş bulundu

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Patnos ilçesinde, geçici köy korucusu Mustafa Maral, aracında silahla vurularak, öldürülmüş bulundu.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Patnos- Dedeli yolunda meydana geldi. Park halindeki araçla ilgili ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sürücünün silahla vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, sürücünün, Pirömer köyü güvenlik korucusu Mustafa Maral olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Maral'ın cansız bedeni, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, korucu Mustafa Maral'ı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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