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Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kadın kuaförleri, köy köy gezip kız çocuklarına ve annelerine ücretsiz saç bakım ve saç kesimi yapıyorlar.Kadirli ilçesinde faaliyette olan bir güzellik merkezi işletme sahibi ve çalışanları, son zamanlarda sık sık gündeme gelen kadına şiddet olayları ve kadın cinayetleri görüntülerinden yola çıkarak başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçeye bağlı köyleri tek tek gezerek köyde yaşayan okul çağındaki kız çocuklarına ve yetişkinlere ücretsiz saç bakımı ve saç kesim işlemi yapıyorlar.Köy muhtarlarının da destek verdiği etkinlikte köy meydanına adeta seyyar kuaför kuruluyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kadın kuaförleri, köy köy gezip kız çocuklarına ve annelerine ücretsiz saç bakım ve saç kesimi yapıyorlar.
Kadirli ilçesinde faaliyette olan bir güzellik merkezi işletme sahibi ve çalışanları, son zamanlarda sık sık gündeme gelen kadına şiddet olayları ve kadın cinayetleri görüntülerinden yola çıkarak başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçeye bağlı köyleri tek tek gezerek köyde yaşayan okul çağındaki kız çocuklarına ve yetişkinlere ücretsiz saç bakımı ve saç kesim işlemi yapıyorlar.
Köy muhtarlarının da destek verdiği etkinlikte köy meydanına adeta seyyar kuaför kuruluyor. Daha sonra saçlarını kestirmek isteyen kızlar sıraya girip saçlarını ücretsiz olarak kestirip bakım yaptırıyorlar.
Gündemde sürekli olarak kadına şiddet olayları gördüklerini ve bundan dolayı böyle bir sosyal sorumluluk projesi hazırladıklarını belirten güzellik merkezi işletmecisi Gökhan Turanlıoğlu, “Son zamanlarda sürekli kadına şiddet, kadın cinayetleri ile anılır hale geldik. Biz de buradan yola çıkarak bir proje başlattık. Kadirli ilçesindeki tüm köylere gitmek için yola çıktık. Köylerde kız çocuklarının ve annelerinin saçlarını ücretsiz olarak kesiyoruz. Saç bakımı yapıyoruz. Bu projemize herkesin destek vermesini bekliyoruz” dedi.
Kadirli ilçesine bağlı Hardallık köyü muhtarı Şenol Şahin ise “Bu arkadaşlarımız böylesine güzel bir proje başlatmışlar. Bizim köye de geldiler. Kız çocuklarının saçlarını ücretsiz olarak kesiyorlar. Kendilerini destekliyorum ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Köyde saçlarını kestiren kızların ise mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar
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