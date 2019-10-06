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Köy köy dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Fotoğraf sanatçısı Gökhan Yolcu, "Hayat yolculuğunun fotoğrafını sen çekebilirsin" sloganıyla köy köy gezerek öğrencilere fotoğraf çekmenin inceliklerini anlatıyor - Karavanıyla gittiği köylerdeki öğrencilere bir hafta teorik fotoğraf eğitimi veren Yolcu, daha sonra anlattıklarını pratiğe dökmek için onlarla fotoğraf çekiyor - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da fotoğraf makinesi desteği verdiği projede, eğitimlerin verileceği köyleri ise kaymakamlıklar ve milli eğitim müdürlükleri belirliyor - Gökhan Yolcu: - "Çocuklar, yaşadıkları köylere, yaşadıkları anlara kendi hayatlarına küçük de olsa bir anı bıraksınlar istiyorum. O yüzden böyle bir projeye ismimi verdim"

İSMAİL KAPLAN - Fotoğraf sanatçısı Gökhan Yolcu, karavanıyla köy köy gezerek çocuklara fotoğrafçılık dersi veriyor.

Karslı fotoğraf sanatçısı Yolcu, 8-10 yaş arası çocuklara fotoğrafçılık öğretmek için "Hayat yolculuğunun fotoğrafını sen çekebilirsin" sloganıyla yollara düştü.

Projesini hayata geçirmeye Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayan gezgin fotoğraf sanatçısının paylaşımların sosyal medyada gören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 30 fotoğraf makinesi ile kendisine destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde Tunceli'de köy çocuklarına fotoğraf çekme dersi veren sanatçı, ardından memleketi Kars'ın Selim ilçesine bağlı Yolgeçmez köyünde öğrencilerle bir araya geldi.

Burada bir hafta öğrencilere teorik eğitim veren Yolcu, daha sonra anlattıklarını pratiğe dökmek için onlarla fotoğraf çekti.

- En güzel kareyi yakalamak için yarıştılar

İlk kez ellerine fotoğraf makinesi alarak deklanşöre basmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, en güzel kareyi yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Gökhan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okullarındaki çocuklara fotoğrafı tanıtarak fotoğrafçılığı öğrettiğini söyledi.

Çocuklara eğlenceli bir şekilde ders verdiğini anlatan Yolcu, şöyle konuştu:

"Fotoğrafın bir ifade biçimi olduğunu vurgulamak için uğraşıyorum. Fotoğrafın, sadece görsel bir şey değil ifade biçimi olduğunun altını çizmeye çalışıyorum. Gördükleri bütün fotoğrafların güzellik üzerine değil bir metin olduğunu, bir alt yazı olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Onun için drama yapıyorum, bir fotoğrafı gördükleri zaman ne duygu veriyor onlara bunları anlatmaya çalışıyorum."

- "Milli Eğitim Bakanımız bu konuda çok duyarlı davrandı"

Yolcu, projeyi kapsamında yaptıklarını sosyal medyadan paylaşınca birçok yerden olumlu geri dönüşler aldığını aktardı.

En büyük desteğin ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldiğini ifade eden Yolcu, şunları kaydetti:

"Fotoğraf çekimlerine başladıktan bir süre sonra, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, sosyal medyada yaptıklarımızı görmüş ve danışmanları vasıtasıyla bana ulaşarak ne gibi bir ihtiyacımızın olduğunu sordular. Tek sıkıntımızın fotoğraf makinesi olduğunu belirtince, kendisi köy çocuklarına fotoğraf çekmeyi öğretmemiz ve projenin sağlıklı yürütülmesi için 30 adet fotoğraf makinesi desteği sağladı. Milli Eğitim Bakanımız bu konuda çok duyarlı davrandı. Bingöl Karlıova'ya 4 makine ile gitmiştim ve onları da arkadaşlarım vermişti. Sırada şimdi Sakarya var. Gideceğimiz köy okullarını ise kaymakamlıklara ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazdığımız yazılarla onlar belirliyor."

- "Hayatlarına bir anı bıraksınlar istiyorum"

Yolcu, "Hayat yolculuğunun fotoğrafını sen çekebilirsin" sloganıyla çalışmayı başlattığını belirterek, çocukların da kendi hayat yolculuklarını belgelemesini istediğini dile getirdi.

Çalışmayı çok önemsediğini ve severek yaptığını anlatan Yolcu, "Çocuklar, yaşadıkları köylere, yaşadıkları anlara kendi hayatlarına küçük de olsa bir anı bıraksınlar istiyorum. O yüzden böyle bir projeye ismimi verdim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Özlem Çat da fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Fotoğraf çekerken açı ve çerçeveye dikkat etmemiz gerekiyor. Fotoğrafını çekeceğimiz objeyi tam karenin içine almamız gerekiyor. Fotoğraf çekerken çok mutlu oluyorum. Çok şey öğrendim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf sanatçısı Gökhan Yolcu Kars Selim

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