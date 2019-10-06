Köy köy dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öğretiyor

Çocuklara eğlenceli bir şekilde ders verdiğini anlatan Yolcu, şöyle konuştu:

"Fotoğrafın bir ifade biçimi olduğunu vurgulamak için uğraşıyorum. Fotoğrafın, sadece görsel bir şey değil ifade biçimi olduğunun altını çizmeye çalışıyorum. Gördükleri bütün fotoğrafların güzellik üzerine değil bir metin olduğunu, bir alt yazı olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Onun için drama yapıyorum, bir fotoğrafı gördükleri zaman ne duygu veriyor onlara bunları anlatmaya çalışıyorum."

- "Milli Eğitim Bakanımız bu konuda çok duyarlı davrandı"

Yolcu, projeyi kapsamında yaptıklarını sosyal medyadan paylaşınca birçok yerden olumlu geri dönüşler aldığını aktardı.

En büyük desteğin ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldiğini ifade eden Yolcu, şunları kaydetti:

"Fotoğraf çekimlerine başladıktan bir süre sonra, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, sosyal medyada yaptıklarımızı görmüş ve danışmanları vasıtasıyla bana ulaşarak ne gibi bir ihtiyacımızın olduğunu sordular. Tek sıkıntımızın fotoğraf makinesi olduğunu belirtince, kendisi köy çocuklarına fotoğraf çekmeyi öğretmemiz ve projenin sağlıklı yürütülmesi için 30 adet fotoğraf makinesi desteği sağladı. Milli Eğitim Bakanımız bu konuda çok duyarlı davrandı. Bingöl Karlıova'ya 4 makine ile gitmiştim ve onları da arkadaşlarım vermişti. Sırada şimdi Sakarya var. Gideceğimiz köy okullarını ise kaymakamlıklara ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazdığımız yazılarla onlar belirliyor."