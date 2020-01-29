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Köy köy gezen jandarma, depremzedelerin acısına ortak oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında tüm kurumların yaptığı gibi jandarma personeli de köy köy gezerek depremzedelerin acısına ortak oluyor.Geçtiğimiz Cuma akşamı yaşanan deprem sonrasında tüm kurumlar depremzedelerin yarasını sarıyor.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında tüm kurumların yaptığı gibi jandarma personeli de köy köy gezerek depremzedelerin acısına ortak oluyor.
Geçtiğimiz Cuma akşamı yaşanan deprem sonrasında tüm kurumlar depremzedelerin yarasını sarıyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler de 24 saat aralıksız köy köy gezerek depremzedelerin acısına ortak olmaya çalışıyor. Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere herkesle bire bir ilgilenmeye çalışan jandarma personelleri, onların ihtiyaçlarını da karşılamak için mücadele veriyor.
Tüm köylerde jandarma ekiplerinin yaraları sarmak için çalışmasını aralıksız sürdüreceği belirtildi.

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